Efsane futbolcu model sevgilisiyle evlendi

Brezilya futbolunun efsane isimlerinden Ronaldo Nazario ile model Celina Locks dünyaevine girdi

Efsane futbolcu model sevgilisiyle evlendi

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Dünya futbolunun gelmiş geçmiş en iyi golcülerinden biri olarak gösterilen 47 yaşındaki Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldo Nazario, 8 yıldır birlikte olduğu model sevgilisi Celina Locks'a ocak ayında evlenme teklifi etmişti.

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Celina Lock, yüzüğünün fotoğrafını paylaşıp, "Evet" derken, Portekizce olarak ise "Seni seviyorum Ronaldo" notunu düşmüştü.

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Brezilyalı çift, İspanya'nın Ibiza Adası'nda evlendi.

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DAHA ÖNCE 3 KEZ EVLENMİŞTİ

Nikâh töreninden görüntüler davetlilier tarafından paylaşıldı. Ronaldo, daha önce Maria Beatriz Antony, emekli manken Daniella Cicarelli ve emekli futbolcu Milene Domingue evlilik yaşamıştı.

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RONALDO NAZARİO KİMDİR?

Ronaldo Luís Nazário de Lima, 18 Eylül 1976'da dünyaya geldi. Tüm zamanların en büyük futbolcularından biri olarak kabul edilir. Bireysel ödülleri arasında üç kez FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu seçilmesi ve iki Ballon d'Or ödülü kazanması yer alıyor. Ronaldo ayrıca Brezilya ile iki Dünya Kupası kazandı. Ronaldo, Barcelona, Inter, Real Madrid ve Milan gibi takımlarda forma giydi.

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