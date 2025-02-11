Efsane ‘Gece Habercisi’ geri döndü

Ekranların sevilen ismi Gökhan Taşkın, eski yuvası Flash Haber TV’ye geri döndü.

Tarihler, 23 Mayıs 1993’ü gösteriyordu. Gökhan Taşkın, ilk kez ekran karşısındaydı. İzleyici, yıllarca geceleri en sıcak gelişmeleri ondan öğrendi. Çok sevildi. ‘Gece Hattı’yla gece saatlerinin en çok izlenen isimlerinden biri oldu. 2005 yılından itibaren artık o bir ‘anchorman’di. 2019’a kadar bu görevine devam etti. 2019’da kanalın ekranının karartılmasıyla senelerce haberleri sunduğu Flash TV’yle yollarını ayırdı. Bu süreçte farklı televizyonlarda çalıştı. ‘Gece Habercisi’ olarak hafızalara kazınan efsane isim, geçtiğimiz hafta Flash Haber TV’de ‘Gece Hattı’nda yeniden izleyicisiyle buluştu.

Gökhan Taşkın, çok iyi bir sunucu olmasının yanı sıra içinde hep bir muhabir heyecanı var. Onun içindir ki, en sıcak haberleri, son dakika gelişmelerini anbean paylaşmayı seven birisidir. Yıllar sonra yuvasında onu yeniden izlemek ne büyük keyif. Reytingi bol olsun.

‘Şampiyon Lezzetler’ çok sevildi

Şef Esra Tokelli, MasterChef All Star 2023’e katılarak adını daha geniş kitlelere duyurdu. Tokelli, programda şampiyon olmasıyla başarısını daha da yukarıya taşıdı.

Sosyal medya hesaplarından sürekli yemek tarifleri ve menüleriyle paylaşıyordu. Bununla yetinmedi. En büyük hayali, televizyonda program yapmaktı. Ve sonunda o hayalini gerçekleştirdi.

Şimdilerde Kanal 7’de ekrana gelen ‘Şampiyon Lezzetler’i sunuyor. Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri saat 10.15’te izleyicisiyle buluşan program, yayınlandığı saatler arasında en sevilen yapımlardan birisi oldu.

Tebrikler Esra Tokelli. ‘Şampiyon Lezzetler’in reytingi bol olsun.

Ersay Üner’den 2 şarkı birden

Yaptığı çok sayıda en çok dinlenen şarkının yanı sıra yorumculuk alanındaki başarısını da kanıtlayan Ersay Üner, yeni eserleri ‘Üzdü’ ve ‘Bizden Olmaz’ı 717 Digital etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sundu.

Şarkıların sözü, müziği ve düzenlemesi Ersay Üner imzası taşıyor. Şarkılar, hem melodileri hem de güçlü sözleriyle dikkat çekiyor.

Bugüne kadar 11 single ve 2 albüm yayınlayan Ersay Üner, kendine özgü tarzı ve yorumuyla yine güzel bir iş çıkarmış. Keyifle dinledim.