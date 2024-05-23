Efsane kadın futbolcu UEFA'nın elçisi oldu

İsveç'in en golcü oyuncusu olan Schelin, UEFA tarafından programın büyümesinde önemli bir rol oynayan Disney'in ilk elçisi olarak tanıtıldı.

27 Şubat 1984 doğumlu Lotta Schelin, İsveç milli takımında 185 maçta 88 gol atarak parlayan bir kariyer sürdürdü ve tüm zamanların en golcü oyuncusu unvanını kazandı.

Kulüp düzeyinde, O.Lyon'un başarılarına katkıda bulunarak sekiz Fransa Ligi şampiyonluğu, üç UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi zaferi ve beş Fransa Kupası'nı kaldırdı.

Sahadaki başarılarının yanı sıra, kadın futbolunun gelişimini tutkuyla destekleyen Schelin, genç kızları spora teşvik etme konusunda ideal bir elçi oldu.

Schelin, "UEFA Playmakers ailesinin bir üyesi olmaktan gurur duyuyorum. Malmö'de genç kızların saf neşesini ve heyecanını görmek beni çok etkiledi. Onların futbola olan ilgisini artırabilir ve ilk adımlarını atmalarına yardımcı olabilirsem, bu benim için büyük bir başarı olur" dedi.

UEFA Kadın Futbol Direktörü Nadine Kessler, "Lotta Schelin, futbolun gerçek bir efsanesidir ve Playmakers ekibine katılmasından dolayı çok mutluyuz. Programımızın ruhunu temsil ediyor ve daha fazla genç kızın futbolu sevinç ve kararlılıkla benimsemesine yardımcı olacak" şeklinde konuştu. Schelin, programın sözcüsü olarak Avrupa çapındaki etkinliklere katılacak ve ulusal federasyonlara destek verecek.

UEFA Playmakers programı, beş ila sekiz yaş arasındaki kız çocuklarına Disney hikayelerinin büyüsüyle futbol oynamayı öğretmeyi amaçlıyor. Antrenmanlar, Disney filmlerinden alınan hikayelere dayanarak yaşam becerileri, temel hareketler ve futbolun temellerini eğlenceli ve güvenli bir ortamda öğretiyor. Program, UEFA'nın 55 üye federasyonunun 47'sinde aktif olup, Belfast'tan Bakü'ye kadar 95.300'den fazla genç kıza futbolu tanıttı.

UEFA Playmakers antrenmanları, akademik araştırmalarla desteklenerek Avrupa'nın 47 ulusal federasyonunda 4.600'den fazla yerde düzenleniyor. Programa 95.300'den fazla kız katıldı ve 6.600'den fazla antrenör eğitildi.

Leeds Beckett Üniversitesi tarafından Temmuz 2023'te yapılan bir araştırma, UEFA Playmakers programına katılan kızların %96'sının antrenmanları çok beğendiğini, %91'inin futbol oynamaya devam etmek istediğini, ebeveynlerin %94'ünün programı tavsiye edeceğini ve antrenörlerin %71'inin programın kendilerini daha iyi bir antrenör yapmada katkı sağladığını ortaya koydu.

UEFA Playmakers Programına Katılan Ülkeler

Program, Şubat 2020'de Avusturya, Belçika, Norveç, Polonya, Romanya, İskoçya ve Sırbistan ile başladı ve dört yıl içinde 40 ülkeyi daha kapsayacak şekilde genişledi.

Türkiye de dahil olmak üzere, program şu anda Avrupa genelinde yaygın bir şekilde uygulanıyor.