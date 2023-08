Efsane solist Freddie Mercury'nin Türkçe performansı hayran bıraktı

Britanyalı dünyaca ünlü Rock grubu Queen'in solisti Freddie Mercury'e yapay zeka kullanılarak Aşkın Nuri Yengi'nin "Yalancı Bahar" şarkısı söyletildi. Sosyal medyada paylaşılan ve kısa sürede binlerce beğeni alan videoda kullanılan görüntülerin Queen'in 1985 yılında katıldığı "Live Aid" konserinden alındığı belirtiliyor.

Yapay zeka kullanılarak şarkı söyletme trendi sosyal medyayı kasıp kavuruyor. Disney+'ın Atatürk dizisini ermeni lobisinin baskılarına boyun eğerek yayınlamaktan vazgeçmesinin ardından çıkan başka bir videoda, Mustafa Kemal Atatürk'e "Fikrimin İnce Gülü" şarkısı söyletilmişti.

"Bohemian Rhapsody", "We Will Rock You" ve "We are the Champions" gibi şarkılarla hafızalara kazınan Queen'in kurucusu ve solisti olan Freddie Mercury, 1991 yılında AIDS nedeniyle hayatını kaybetti. Mercury, en son 2018'de sinemada "Bohemian Rhapsody" adıyla yayınlanan ve hayatını konu alan film ile gündeme gelmişti.