EFT yapan herkesi ilgilendiriyor. Bakanlık tek tek incelemeye aldı

Kaynak: Mynet
EFT yapan herkesi ilgilendiriyor. Bakanlık tek tek incelemeye aldı
Maliye Bakanlığı, EFT yapanları incelemeye aldı. Bakanlık, bazı vatandaşların EFT masrafı ödememek için ‘Kira’ seçeneğini işaretlediğini tespit etti. Gerçeğe aykırı bildirim yapanlara ceza gelecek.

Maliye Bakanlığı, 1 milyon 300 bin ile 2 milyon arasında olduğu tahmin edilen kiralık konutların tümünden elde edilen geliri vergilendirmeye çalışıyor.

Mynet’te yer alan habere göre, banka transferlerinde ödeme türünün "Kira" seçildiği bütün işlemler inceleniyor. İnceleme sırasında bazı ilgisiz ödemelerin de kira olarak gösterildiği anlaşıldı. Konu incelenince, kira ödemelerinde EFT alınmadığını gören bazı vatandaşların, ödemelerini bu seçenekle yaptığı belirlendi. Bu şekilde ödeme kabul edenler şimdi aksini ispata çalışıyor.

MALİYE BAKANLIĞI DEVREDE

Maliye, incelemeleri sırasında, tapu kayıtları, Mernis kayıtları ve banka kayıtlarını karşılaştırmalı ele alıyor. Kirada evi olduğu halde gelir beyan etmeyenlere, nüfus kayıt sistemine bakılarak, evinde oturanın kim olduğu soruluyor ve beyanname vermesi isteniyor.

Bakanlık, kira gelirlerini gizlemek için banka üzerinden "Diğer" seçeneğiyle tahsil edenleri de takibe aldı ve şu an bu seçenekle yapılan düzenli ödemelerin tümü kira geliri olarak ele alınıyor.

500 TÜRK LİRASININ ÜZERİNDE OLAN KİRA ÖDEMELERİNDE PTT DETAYI

Maliye Bakanlığı tarafından 2008'da yayınlanan genel tebliğe göre konut kiralarında aylık kira ödemesinin 500 Türk Lirasının üzerinde olması durumunda bu ödeme banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı aracılığıyla gerçekleştirilmeli.

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