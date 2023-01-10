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Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 10:26
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Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.00'de, merkez üssü Ege Denizi'ndeki Girit Adası'nın kuzey doğusu açıkları olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 8,24 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 181 kilometre mesafede olduğu belirlendi.(AA)

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