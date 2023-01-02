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Deprem Profesörü Ahmet Ercan ölümden döndü. Yaşadığı dehşeti anlattı

Jeofizik profesörü ve deprem uzmanı Övgün Ahmet Ercan denizde boğulma tehlikesi atlattı.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 08:49
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Deprem Bilimci Ahmet Ercan ölümden döndü

Deprem Profesörü Ahmet Ercan ölümden döndü. Yaşadığı dehşeti anlattı
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Jeofizik Yüksek Mühendisi ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ölümden döndü.

Elde edilen bilgilere göre, Ercan yılbaşı tatili için arkadaşlarıyla Mısır’a gitti.

Ercan, denizdeki denizdeki seyretmek için açıldığı denizde boğulma tehlikesi atlattı.

Deprem Bilimci Ercan, yaşadığı dehşeti de anlattı. Ercan, “Ağzımda ağızlık olduğundan kimseyi yardıma çağıramadım. Önce sırt üstü döndüm. Ciğerime kaçan su, soluk almamı engelliyordu. Yüreğim patlayacak gibi çarpıyor, göğsüm sıkışıyordu” dedi.

“BAŞ AŞAĞI YIĞILDIM KALDIM”

Kendisini zorlayarak karaya çıkabildiğini ifade eden Ercan, “Yavaşça kumsala yürüdüm. Sonunda kumsala varınca baş aşağı yığıldım kaldım. Burnumdan, ağzımdan sular geliyor, başım dönüyor, kusmak istiyordum. Halen kimse beni görmemiş, kimse ilgilenmiyordu. Öylece ne kadar kaldım bilmiyorum.” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL DEPREMİ İÇİN TARİH VERMİŞTİ

Öte yandan Prof. Dr. Ercan, beklenen İstanbul depremi ile ilgili de konuşarak tarih vermişti.

Olası İstanbul depreminin 2045 yılından önce olmasının şaşırtıcı olacağını söyleyen Ercan, "Kuzey Marmara'nın yapabileceği en büyük deprem 7.3 tür. Hangi koşullarda yapar? 1999 depremi Yassıada hizasına kadar kırdı. Bu kez oradan başlayacak, Şarköy'e, Saroz'a kadar kıracak. Yassıada'nın bulunduğu kesimden başlayıp Şarköy'e kadar tek bir depremle kıracak olursa bu depremin büyüklüğü 7,3 olur. Bu deprem hem İstanbul'u hem Tekirdağ, hem Yalova'yı hem Karamürsel ve Gölcük'ü Bandırma, Mudanya ve Erdek, Lapseki ve Gelibolu'nun tozunu attırır. Ben bu kırılmayı yakın bir zamanda beklemiyorum. Deprem açıklamaları hava durumu verir gibi sürekli olmaz. Deprem kestirimlerinde değişim haftalık yıllık ya da beş yıllık değil 50 yüz yıllıktır. Beklenen Kuzey Marmara depremi için büyüklüğü, İstanbul kolu için M6,3 ile M6,7 arası, Tekirdağ kolu için M7,0-7,2 arasıdır. Bu depremler 2045'ten önce olursa şaşırtıcı olur." ifadelerini kullanmıştı.

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Tusuf turan
2.01.2023 09:08
Deprem korkusunu millete aşıladı. Denizde ölüyordu. Demekki ölümün nereden geleceğini bilemessin.  
 
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