Ege Üniversitesi kampüsünde domuz sürüsü!

Ege Üniversitesi kampüs alanında dolaşan domuz sürüleri, öğrenciler ve çalışanlar arasında endişe yaratmaya devam ediyor. Son zamanlarda artan domuz görüntüleri, kampüs içindeki güvenlik ve çevre düzeni konularını gündeme getiriyor.

Görüntülerde, kampüs alanında dolaşan domuz sürülerinin neşeli olduğu ve dikkat çektiği görülüyor. Bu durum, özellikle kampüs içindeki yeşil alanların ve çevrenin domuzlar tarafından nasıl etkilendiği konusunda soru işaretleri oluşturuyor.

Ege Üniversitesi yetkilileri, konuyla ilgili gerekli önlemleri aldıklarını ve domuz sürülerinin kontrol altına alınması için çalışmalar yürüttüklerini belirtiyorlar. Ancak, öğrenci ve çalışanlar arasında domuzların neden ve nasıl kampüse girdiği konusunda merak devam ediyor.