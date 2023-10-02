Ege Üniversitesi öğrencilerinden zamlı yemeklere karşı çatallı kaşıklı protesto. Öğrenciye bu yapılan reva mı

Ege Üniversitesi öğrencileri, yeni akademik yılın ilk gününde yemek fiyatlarına yapılan zammı protesto ederek başladı.
Öğrenciler yemekhanede çatal ve kaşıkları 1 dakika boyunca masalara vurarak zamları protesto etti.
YEMEK FİYATLARI 20 LİRAYA ÇIKTI
Ege Üniversitesi Rektörlüğü, yeni akademik yıl öncesi okul içindeki yemekhanelerde yemek ücretlerine yüzde 250’i geçen zam yaptığını açıklamıştı. Yapılan zamla birlikte 6 lira 50 kuruş olan yemek fiyatı 20 liraya yükselmişti.
TEPKİLERİNİ DİLE GETİRMİŞTİ
Öğrenciler zammın yapıldığı günden itibaren sosyal medyada “#egereddediyor” etiketi ile tepkilerini dile getirmişti.