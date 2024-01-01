Ege'de 25 bin göçmen kurtarıldı

Yasa dışı yollarla Avrupa'ya gitmeyi planlayan düzensiz göçmenler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri gönderiliyor. Bindikleri lastik botların motorları sökülünce düzensiz göçmenlerin son çareyi Türk Sahil Güvenlik ekipleri oluyor.

Ekipler ayrıca denizde yardım çağrısında bulunan 4 bin 962 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Türk Sahil Güvenlik ekipleri, geri gönderilen, yardım talep eden ve yasa dışı geçiş sırasında yakalananlarla birlikte geçen yıl Ege Denizi'nde toplam 56 bin 621 düzensiz göçmene müdahale etti. Müdahale edilen göçmen sayısı 2022'de 49 bin 231 olarak kayıtlara geçmişti.

En çok geri itme İzmir açıklarında gerçekleşti

Geri gönderme olayının en çok gerçekleştiği İzmir açıklarında geçen yıl 11 bin 715 geri itilen düzensiz göçmen kurtarılırken, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 11 bin 317 düzensiz göçmen de yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Muğla'da 5 bin 958, Çanakkale'de 3 bin 377, Aydın'da 2 bin 452 ve Balıkesir'de 2 bin 387 geri gönderilen düzensiz göçmeni kurtardı.

Ekipler, yasa dışı geçiş yapmaya çalışan Muğla'da 5 bin 987, Çanakkale'de 5 bin 65, Balıkesir'de 1987, Aydın'da 1414 düzensiz göçmen yakaladı.

Denizde hayatını kaybeden 20 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 180 kişi de Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.