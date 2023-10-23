Egelilerin favori besini ortaya çıktı. Tek lokması atom gibi tesir ediyor. Vitamini depolayıp kışa hazırlıyor

Vitamini depolayıp kışa hazırlayan, Egelilerin favori besini olan ve tek lokmasının atom gibi tesiri olan enginarın faydaları dikkat çekti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Egelilerin favori besini ortaya çıktı. Tek lokması atom gibi tesir ediyor. Vitamini depolayıp kışa hazırlıyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

Enginar, lif bakımından zengin bir besin olmasının yanında C vitamini açısından da oldukça zengindir.

Egelilerin yıllardır C vitamini deposunu doldurduğu bilinen enginar dikkatlerden kaçmadı.

Ege bölgesinde uzun yıllardır tüketilen enginar, hem sağlığa hem de lezzete katkı sağlar. Enginar, hem pişirilerek hem de salata olarak tüketilebilir.

Enginar, yaklaşık 7 gram lif içerir. Sağlıklı bir yetişkin kadının günde 25 gram, erkeğin ise 38 gram lif alması gerekir. Bu nedenle enginar yiyen bir kişi, günlük lif ihtiyacının %30’unu karşılamış olur.

Lif, sindirim sistemi için önemlidir ve bağırsak hareketlerini düzenler.

Enginar, 100 gramında 11.7 miligram C vitamini bulundurur. C vitamini, bağışıklık sistemini güçlendirir ve enfeksiyonlara karşı korur. Ayrıca cilt, kemik ve diş sağlığı için de gereklidir. C vitamini, antioksidan özelliği sayesinde hücreleri serbest radikallerden korur.

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ENGİNARIN SAĞLIĞA FAYDALARI NELERDİR?

-Antikanser özelliğine sahiptir

-Kalp sağlığını iyileştirebilir

-Kan basıncını düzenlemeye yardımcı olur

-Karaciğer sağlığını iyileştirebilir

-Daha düzgün bağırsak hareketlerine yardımcı olur

-Doğum kusurlarını önlemeye yardımcı olabilir

-Kemik mineral yoğunluğunu artırır

-Metabolizmayı artırabilir

-Beyin fonksiyonunu iyileştirebilir

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ENGİNAR NASIL TÜKETİLMEDİR?

Enginar, doğal pişmemiş halde sert bir dokuya ve acı bir tada sahiptir. Bu, enginarların acılığına sebep olan sinarin (safra salgılatıcı özelliğe sahip organik asit) sayesindedir.

Enginarları pişirmek dokularını yumuşatır ve onları haşlanmış patates kıvamına dönüştürmektedir.

Acılık da pişirme ile kaybolmaktadır.

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