Eğer aracınızın tekerine pet şişe sıkışmışsa başınız dertte hemen polisi arayın

İlk olarak Güney Afrika'da görülen olay, hızla tüm dünyaya yayıldı. Araba hırsızlarının, çalabileceği bir araç gördüğünde tekerlek ile arabanın arasına plastik bir şişe sıkıştırdığı ortaya çıktı.

Şişe yolcu koltuğunun bulunduğu tarafa sıkıştırılıyor, böylece sürücü arabasına binerken göremiyor. Araba hareket etmeye başladığında ise bir çatırtı sesi çıkıyor. Sürücüler genel olarak durup arabadan inme ve neler olup bittiğine bakma eğilimi gösteriyor. Üstelik çoğu zaman da motor çalışmaya devam ederken ve anahtar hâlâ kontaktayken bakıyorlar.

Sürücü, araç çalışır haldeyken anahtarları arabada bıraktığında, hırsız arabaya atlayıp kaçıyor. Ayrıca, bazı hırsızlar bu fırsatı araca girmek ve cüzdan, araba radyosu veya cep telefonu gibi geride bırakılan değerli eşyaları hızlıca çalmak için kullanıyor.

Emniyet güçleri araç sahiplerini uyardı. Arabaya binerken öncelikle bir kaç saniye tekerlekler kontrol edilmeli. Lastik ve araba arasına sıkıştırılmış su şişesi veya herhangi bir cisim görülürse alınmalıdır.