Arabaların kapı koluna takılan siyah kelepçeye dikkat

ABD'de bir baba, kızının arabasının kapı koluna takılmış siyah bir kelepçenin farketti. Kelepçenin nedenini öğrenince baba sosyal medyada yaptığı paylaşımıyla herkesi bilgilendirdi.

Video kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlendi.

Baba, videoda gece 3 civarında eve gelen kızının arabasında bir siyah kelepçe takılı olduğunu fark ettiğini, bu konuyu kızıyla konuştuğunu ve kızının "Her gece orada buluyorum, kesip atıyorum" dediğini söyledi.

Kızından aldığı cevapla beraber daha da endişelenen baba, durumu polis olan kardeşine söyledi. Aldığı cevap karşısında neye uğradığını şaşıran baba, bu durumun fuhuş tacirlerinin yeni numarası olduğunu açıkladı.

Fuhuş tacirleri, siyah kelepçeler aracılığıyla kendi aralarında mesajlaşıyorlar. Eğer bir araca siyah kelepçe takılıysa bu araçtaki kişinin savunmasız olduğunu, kaçırılabileceği anlamına geliyordu.