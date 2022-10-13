Seri zamların ardından motorine indirimcik geldi

OPEC, gelecek ay günlük petrol üretiminin 2 milyon varil azaltacağını açıklamasının ardından, dünyanın bir çok ülkesinde brent petrolün düşünü sürdürmesiyle benzin ve motorinde indirimler uygulanmaya devam ediyor.

Türkiye'de ise hükümet motorine 6 günde 4 kere zam yapmıştı. Geçtiğimiz hafta salıyı çarşambaya bağlayan gece 1 TL 10 kuruş, çarşambayı perşembeye bağlayan gece 1 TL 39 kuruş, perşembeyi cumaya bağlayan gece de 1 lira 53 kuruş zam yapılmıştı. Bu hafta da pazartesi salıyı bağlayan gece 1.39 kuruşluk bir zam daha yapılmış ve 6 günde 4 kere zam yapılmıştı. 6 günde motorine yapılan zam miktarı toplam 5 TL 41 kuruş olmuştu.

Bu zamlar araç sahiplerinin büyüt tepkisine neden olmuştu. Bu zamlardan benzin ise 2 kere nasibini almıştı. Benzin ile motorinin arasındaki fark ise 8 TL'ye dayanmıştı.

6 gün içerisinde 4 kere zam yapılan motorine toplam 5 lira 41 kuruşluk zam yapılmıştı. Bugün motorine 2 lira 13 kuruşluk indirimcik yapıldı.

İndirime rağmen motorinin fiyatı İstanbul’un Anadolu Yakası'nda 26.45, Avrupa Yakası'nda 26.43, Ankara'da 26.54, İzmir'de ise 26.57 TL'den depolara dolduruluyor.

Son 2 zammın pas geçtiği benzin ise İstanbul’un Anadolu Yakası'nda 20.62, Avrupa Yakası'nda 20.61, Ankara'da 20.75, İzmir'de ise 20.74 TL'den satılıyor.

Motorinin litre fiyatı İstanbul’da yılbaşında 11,43 TL idi.

Benzinin litre fiyatı İstanbul’da yılbaşında 12,29 TL idi.

Motorin indirimini Hasrettin Hoca'nın kaybolduktan sonra bulup sevince boğulduğu eşek hikayesine benzettiğini söyleyen bir araç sahibi "Aklımızla dalga geçiyorlar. Sene başında mazot benzinden daha ucuzdu. Şimdi motorinin fiyatı benzini katladı. Aralarında uçurum var. Motorine bu kadar zam yapmak marketlerde fiyatların katlanmasına neden olmaktadır. 'Benim aracım yok. Banane motorin zammından' diyenler bile artık uyandı. Ay başından sonra benzin ve motorinde seri zamlara herkes hazırlıklı olsun. Parası olan dolara, altına değil motorine yatırım yapsın" dedi.