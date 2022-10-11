Araç muayene ücretlerine dev zam. Araç sahiplerini bu zamla çıldıracak Araç muayenesi özel hastanede muayene ücretini geçecek

Motorin ve benzine ard arda gelen zamlarla sarsılan araç sahipleri, muayene ücretleriyle yıkılacak. Ekim ayı verileriyle kesinleşecek Yeniden Değerlenme Oranı (YDO) ile araç muayene ücretine büyük zam geleceği hesaplanıyor.

Ekim ayındaki aylık artış yüzde 2.5 civarlarında kabul edildiğinde, Yeniden Değerleme Oranı yüzde 120'leri buluyor.

YDO, yüzde 120 olarak açıklandığı taktirde geçen yıl 372 TL'den 507 TL'ye yükselen araç muayene ücretleri de yüzde 120 oranında zamlanacak. Doğrudan yansıyacak zamla birlikte araç muayene ücretleri 507 TL'den 1115 TL'ye yükselecek.

Öte yandan YDO, TÜİK tarafından açıklanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde (Yİ-ÜFE) meydana gelen ortalama fiyat artış oranı hesaplanarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirleniyor. YDO, her yıl Resmi Gazete'de ilan edildikten sonra araç muayene zamları belirleniyor.