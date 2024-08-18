Eğitim sisteminde köklü değişiklik!

2024-2025 akademik yılı, 9 Eylül'de başlayacak ve öğrenciler için yeni bir eğitim dönemi vaat ediyor. Bu yıl, Türkçe dersi için planlanan yoğun sınav programı, öğrencilerin karşılaşacağı en büyük zorluklardan biri olarak öne çıkıyor. Kasım ayında başlayacak olan sınav serisi, yıl içinde toplam 16 sınavı kapsayacak.

TÜRKÇE DERSİNDE NELER OLACAK?

Türkçe eğitiminde yenilikçi bir değerlendirme sistemi uygulanacak. Geleneksel yazılı sınavların ötesine geçen bu sistemde, her dönem sekiz sınav düzenlenecek ve bunlardan ikisi yazılı sınav olacak. Öğrencilerin okuma, yazma ve dinleme yeteneklerini ölçmek için ayrıca dört sınav daha gerçekleştirilecek.

BOŞ DERS KARARI

MEB'in açıklamasına göre, 21 saatten az ders veren öğretmenlerin performansları daha sıkı takip edilecek ve onlar, ihtiyaç duyulan okullarda görevlendirilecekler. BAtamalar, sadece öğretmenlerin uzmanlık alanlarına göre ve eksikliği hissedilen branşlarda yapılacak. Böylece, mevcut öğretmen kaynaklarının ilçeler arası daha verimli kullanılması hedefleniyor.

Öğretmen atamalarında ders saatleri önemli bir kriter olarak belirlenmiş durumda. 21 saatin altında ders yüküne sahip öğretmenler, ilçelerdeki ihtiyaçları karşılamak üzere özel olarak seçilen okullara yönlendirilecekler. Düzenleme ile öğretmenlerin ders yüklerinin artırılması ve böylece öğrencilerin boş dersler nedeniyle eğitimden geri kalmalarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Ayrıca, MEB'in genelgesinde, öğretmen ihtiyacının karşılanması için atılan adımların yanı sıra, ders ücreti karşılığında öğretmen görevlendirme uygulamasında da yeni düzenlemeler yer alıyor. İlçe genelinde öğretmen eksikliği devam ettiği takdirde, bu boşluğu doldurmak için ücretli öğretmen atamaları yapılacak.