136 yıllık kozmetik devi iflasın eşiğinde!

Kapıdan kapıya satış yaparak Türkiye'de önemli bir pazar payı kazanan Avon, mali zorluklar nedeniyle iflasını ilan etti. Amerika Birleşik Devletleri'nde iflas koruma başvurusunda bulunan ünlü kozmetik devi, talk bazlı ürünlerin kanserojen olduğu iddiaları üzerine açılan çok sayıda dava ile karşı karşıya kaldı. Şirket, İflas Kanunu'nun 11. Bölümü altında yapılan başvuruyla borçlarını yeniden düzenlemeyi ve hukuki sorumluluklarını yönetmeyi amaçlıyor.

2022'de bir kadına ödenen 50 milyon dolarlık büyük tazminat, şirketin durumunu daha da zorlaştırdı. Avon, Amerika dışındaki işlerini devam ettirme planları yaparken, Avrupa, Asya ve Latin Amerika'daki operasyonlarını yeniden yapılandırmaya yöneliyor. Şirketin iflas başvurusu, toplam 386 dava ve bir milyar doları aşan borç yükü ile gerçekleşti. Bu durum, şirketin finansal yapısını sarsarak iflas koruması talebine yol açtı.

Avon'un ana şirketi Natura, operasyonları 125 milyon dolara geri satın almayı kabul etti ve şirketin faaliyetlerine devam edebilmesi için 43 milyon dolarlık finansman sağladı.