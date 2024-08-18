Mourinho'dan flaş beraberlik yorumu. Puan kaybının nedenini açıkladı

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Mourinho'dan flaş beraberlik yorumu. Puan kaybının nedenini açıkladı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Göztepe karşısında maçın 2-0'dan neden 2-2'ye geldiğini açıkladı.

Fenerbahçe, Süper Lig’in ikinci haftasında konuk olduğu Göztepe ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-Lacivertli ekip karşılaşmanın ilk yarısını Dzeko (penaltı) ve En Nesyri'nin golleriyle 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda Koray Günter ve Ramulo'nun gollerine engel olamayan Fenerbahçe sahadan 1 puanla ayrıldı.

Karşılaşma sonurda yayıncı kuruluş mikrofonlarına konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, beraberliğin nedenlerini anlattı.

Portekizli çalıştırıcı, "Zor bir maçtı ama 2-0 öne geçtikten sonra kontrol bizdeydi. İkinci yarıda üçüncü golü bulacak pozisyonlar yakaladık fakat oyunun duygu durumu ve sıcaklığı değişti. Kornerden yediğimiz golle maç ortada geçti. Sadece rakibe değil, atmosfere de karşı mücadele ettik çünkü ev sahibi takımın taraftarları büyük bir itici güç oldu. Üçüncü golü bulamadık. Cenk Tosun ile net bir pozisyon yakaladık, Dzeko birkaç santim geride kaldı. Maçın son aksiyonunda beraberliği yakaladılar" yorumunu yaptı.

Devre arasında Dzeko'nun golünden hemen sonra soyunma odasına gitmesini de açıklayan Mourinho, "Devre arasında oyuncularıma yapılan hataları göstermek için bazı görüntüler hazırlamam gerekiyordu. Bu yüzden birkaç dakikaya ihtiyacım vardı,” ifadesini kullandı.

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