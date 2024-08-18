Ali Koç'a saldıran şahıs gözaltına alındı. Skandal iddia

Süper Lig'de 2. hafta maçında Fenerbahçe, Göztepe ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı ve 2 puan bıraktı.

Mücadeleye Fenerbahçe Başkanı Ali Koç damga vurdu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, stadyuma giremeyen taraftarlar için deplasman tribününe yöneldi.

Göztepe taraftarı, Ali Koç sahanın içinden yürürken yabancı maddeler attı.

Arkadan gelen akreditasyonlu bir şahıs, Ali Koç'u ittirdi ve yere düşürdü.

Ali Koç'a yapılan bu saldırı girişimi güvenlik güçleri tarafından müdahale edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, akreditasyonlu şahıs gözaltına alındı.

Sosyal medyadan yapılan bir başka skandal iddiaya göre ise, bu şahsın, Altay maçında çıkan olaylardan sonra “kasten öldürmeye teşebbüs suçuna yardım'dan” yargılandığı iddia edildi.

Bazı kullanıcılar ise isim benzerliği olduğu ve kişinin aynı kişi olmadığını savundu.