Eğitim sistemine temel teşkil eden raporlar

Bir toplumun gelişme sürecine katkı sağlayan en önemli faktörlerin başında şüphesiz eğitim gelir. İnsan toplulukları içinde kültürün bir kuşaktan ötekine aktarılması eğitimin görevidir. Eğitimde sağlanan başarı ya da başarısızlık doğrudan bütün sisteme yansır. Osmanlı Devleti'nin son döneminde yaşanan geri kalmışlığı aşabilmek amacıyla özellikle eğitim alanında çeşitli çabalara girildi. Cumhuriyetin kuruluşundan sonra da bu alandaki çalışmalar yeni bir ivme kazandı. Osmanlı döneminden devralınan eğitim sistemi ve altyapısının yetersizliği bu konuda atılımlar yapılmasını gerektirmekteydi. Sistemi geliştirmek ve sorunlarını çözmek amacıyla bu konuda gelişmiş uygulamalara sahip ülkelerden uzmanlar Türkiye'ye davet edilmişti. Yine farklı eğitim sistemlerine sahip ülkelere öğrenci, eğitimci (öğretmen ve eğitim yöneticisi) gönderilerek bu tecrübeler yerinde incelendi. Karşılıklı ziyaretler, incelemeler ve değerlendirmelerin bir kısmı rapor haline getirilerek konu ile ilgilenenlerin istifadesine sunuldu.

Araştırmacı yazarlar Eyüp Zengin ve Fatih Ordu, “Cumhuriyet Döneminde Türk Eğitim Sistemine Yön Veren Yabancı Uzman Raporları” adlı çalışmalarıyla Osmanlıdan günümüze eğitim hayatını mercek altına alıyor.

Türkiye Cumhuriyeti, kuruluş yıllarının başlangıcından itibaren eğitim sistemini çağdaşlaştırmak için dünyanın önde gelen eğitim uzmanlarının görüşlerine başvurmuştur. Bu amaçla John Dewey'den Albert Malchea, Alfred Kühne'den Beryl Parkera kadar geniş bir yelpazeden uzmanlar ülkeye davet edilmişlerdir. Bu uzmanlar, Türk eğitim sistemine dair araştırmalarını, gözlemlerini ve önerilerini raporlaştırmışlardır. Hazırlanan raporlar, sadece pedagojik birer belge değil, aynı zamanda genç Cumhuriyet'in modernleşme serüvenine yol gösteren pusulalar olarak da görülebilir.

Eyüp Zengin ve Fatih Ordu’nun kapsamlı çalışmasında, 1924-1960 yılları arasında Türkiye'ye davet edilen eğitim uzmanlarının hazırladığı, 17 önemli rapor ayrıntılı bir biçimde ele alınmakta. Çalışma, bu belgelerin tarihsel arka planını, raporların hazırlanma süreçlerini ve Türk eğitim sistemine etkilerini titizlikle ele alan kapsamlı bir değerlendirme sunuyor. “Cumhuriyet Döneminde Türk Eğitim Sistemine Yön Veren Yabancı Uzman Raporları”, eğitim tarihiyle ilgilenen akademisyenler, eğitim politikası yapıcıları ve Türkiye'nin modernleşme sürecinin eğitim boyutunu merak eden tüm okurlar için temel bir başvuru kaynağı niteliğinde bir çalışma.

ATİ Yayınları

Tel:(0212) 520 72 69

KÖYLÜ- MADEN ŞİRKETİ KAVGASININ ROMANI…

Dikenli Tel, Peru’nun dağlık bölgesinde yer alan unutulmuş bir kasaba olan Rancas’ta geçer. Bu küçük kasaba, Cerro de Pasco adlı yabancı bir şirketin devasa ve obur bir solucanı andıran dikenli tellerle çevrilmesiyle tehdit altına girer. Ancak Rancas’ın kaderini belirleyen sadece bu işgal değildir; köy halkı aynı zamanda, Huarautambo Çiftliği’nin acımasız sahibi olan ve kör adaletin sembolü hâline gelen Yargıç Montenegro’nun baskısıyla da boğulmaktadır.

Madencilik şirketinden gelen tahliye bildirimiyle sarsılan ve yerel toprak ağalarının küçümseyici tavırlarına maruz kalan Rancaslı köylüler, atalarından miras kalan topraklarını savunmak için harekete geçerler. 1960’lı yıllarda Peru’nun orta dağlık bölgelerinde yaşanan gerçek olaylardan ilham alan Manuel Scorza, efsaneleri ve tarihî olayları ustaca kurguya dönüştürerek güçlü bir edebî eser yaratmıştır. Ortaya çıkan bu roman, Cervantesvari bir miras taşıyan, kanla yoğrulmuş bir lirizm ve çarpıcı bir epik solukla yazılmıştır. Öyle ki sözcüklerin ötesine geçerek gerçekliği de sarsmayı başarmıştır. Yayımlanmasının üzerinden yarım asır geçmesine rağmen “Dikenli Tel”, Peru’daki adaletsizliklere karşı güçlü bir edebî itiraz niteliğini hâlâ korumaktadır.

Ötüken Neşriyat

Tel: (0212) 251 03 50