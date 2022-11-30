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Ehliyet alacaklara kötü haber. Son 30 gün

Ehliyet kurslarında uygulanacak yeni ücretlerle beraber 2023 yılından itibaren harç, sınav ve kurs ücretlerinin toplamı 15 bin lirayı bulacak.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 17:01
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Ehliyet alacaklara kötü haber. Son 30 gün

Ehliyet alacaklara kötü haber. Son 30 gün
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Son olarak haziran ayında sürücü kursu ücretlerine zam yapılmıştı. İstanbul'da mevcut durumda yaklaşık 4 bin lira seviyelerinde olan sürücü kursu ücretleri yapılan yaklaşık yüzde 65 zamla birlikte 7 bin liranın üzerine çıktı.

Yeniden Değerleme Oranı 2023 rakamlarıyla birlikte sürücü adayları kursların kapısında kuyruk oluşturmaya başladı. Yılbaşından itibaren hem sürücü kurslarına hem de ehliyet sınavı ücreti ile harç paraları tavan yapacak.

'EN AZ YÜZDE 50 ZAM GELECEK' İDDİASI
2023 yılından itibaren sürücü kurslarına en az yüzde 50 zam geleceği öngörülüyor. Hali hazırda 7 bin liranın üzerine çıkan sürücü kursu ücretlerinin 10 bin liraya dayanacağı tahmin ediliyor.

Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursları 2022 Yılı Ücret Tablosu’na göre; A ve B1 sınıfı ehliyet kursu ücreti 7.048 liraya yükseldi.

Tabloda yer alan bilgilere göre teorik ders saat ücreti 50 lira, ders ücreti 1700 lira, direksiyon ders saat ücreti 382 lira, ders ücreti de 5,348 lira oldu.

Engelli sürücü kurslarında fiyat 6,692 lirayken, teorik ders saat ücreti 50 lira, ders ücreti 1700 lira, direksiyon ders saat ücreti 312 lira, ders ücreti 4,992 lira oldu.

2023 EHLİYET SINAV ÜCRETLERİ
Son açıklanan Yeniden Değerleme Oranı 2023 rakamına göre 2022 yılında 280 lira olan sınav ücreti 621 lira 60 kuruşa yükselecek.

A, A1 ve A2 sınıfı ehliyetler için alınan 710 liralık harç ücreti ise 1577 lira 08 kuruşa yükselecek.

B sınıfı otomatik veya manuel ile B1 sınıfı ehliyetler için 2203.70 lira olan harç ücreti ise 4 bin 892 lira 20 kuruşa yükselecek.

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harun dq malatya
30.11.2022 17:55
batan ülkeden manzaralar  
 
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