15 Aralık 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ehliyet alacaklara kötü haber. Sürücü kurslarına dev zam geliyor

Ehliyet alacaklara kötü haber. Sürücü kurslarına dev zam geliyor

Ehliyet alacaklara kötü haber geldi. Sürücü kurslarına yeni yıl itibarıyla zam geleceği, B sınıfı ehliyet için 8 bin lira ödeneceği belirtildi...

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 21:56
Takip Et

Sürücü kurslarına dev zam geliyor. Ehliyet alacaklara kötü haber

Ehliyet alacaklara kötü haber. Sürücü kurslarına dev zam geliyor
+
Aa
-

Sürücü kursları ücretlerine yeni yıl itibarıyla zam geliyor. 

B sınıfı ehliyet almak isteyen sürücü adaylarının harç ve kurs ücretiyle birlikte yapacakları ödeme 2023'te 8 bin liraya çıkacak. B sınıfı sürücü belgesi harcı ise, bin 116 liradan 2 bin 489 liraya yükselecek.

Edirne’de sürücü kursu işleten Sebahattin Tarzı, bugün yaptığı açıklamada, aralık ayı kurslarının dolduğunu ifade ederek, yeni kayıtların 2023'e kalacağını söyledi. 

Tarzı, şunları söyledi:

"Yeni yıla kadar öğrenci adaylarımız bayağı yoğundu. Sebebi de her yılbaşı itibariyle fiyatlarımızı yeniliyoruz. Harçlar değişiyor. Bu sebeple yoğunluk yaşadık. Bundan sonra aralık dönemi de doldu, bütün kurumlarımız gruplarını doldurdu. Bundan sonraki kayıtlarımız ocak ayı için yapıyoruz. Ocak'ta tabii malum yeni fiyat ve yeni harç miktarlarıyla kaydolacak arkadaşlarımız. B sınıfı sürücü kursu ehliyeti 4 bin 850 liraydı. Şimdi 8 bin lira oldu. Bizde her araç için ehliyet sınavları var. Ancak B sınıfı yoğunlukta olduğu için B sınıfını örnek verdim. Bu kadar maliyet artışının yanında sürücü kursu da yaşamak, sağlıklı hizmet verebilmek için bu fiyatı uygulamak zorunda kalıyoruz.” (ANKA) 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿En güvendiği anketçiden iktidarı şok edecek İmamoğlu davası anketi
1
﻿En güvendiği anketçiden iktidarı şok edecek İmamoğlu davası anketi
﻿En güvendiği anketçiden iktidarı şok edecek İmamoğlu davası anketi
﻿Türkiye'nin para istediği Araplardan flaş karar. İktidar seçim öncesi kapılarını çalmıştı
2
﻿Türkiye'nin para istediği Araplardan flaş karar. İktidar seçim öncesi kapılarını çalmıştı
﻿Türkiye'nin para istediği Araplardan flaş karar. İktidar seçim öncesi kapılarını çalmıştı
﻿ “Son kez adayım” demişti: Erdoğan’dan ‘Bırakmama’ mesajı
3
﻿ “Son kez adayım” demişti: Erdoğan’dan ‘Bırakmama’ mesajı
﻿ “Son kez adayım” demişti: Erdoğan’dan ‘Bırakmama’ mesajı
﻿Bugün sağanak yağış ve kar var
4
﻿Bugün sağanak yağış ve kar var
﻿Bugün sağanak yağış ve kar var
﻿Tolga Şardan kulislerde konuşulan ismi açıkladı. ‘İmamoğlu görevden alınırsa İBB’nin başına getirilecek kişi belli’ iddiası
5
﻿Tolga Şardan kulislerde konuşulan ismi açıkladı. ‘İmamoğlu görevden alınırsa İBB’nin başına getirilecek kişi belli’ iddiası
﻿Tolga Şardan kulislerde konuşulan ismi açıkladı. ‘İmamoğlu görevden alınırsa İBB’nin başına getirilecek kişi belli’ iddiası
﻿İlk duruşmada tahliye... İmamoğlu davasının hakimi Çakıcı davasına da bakmış
6
﻿İlk duruşmada tahliye... İmamoğlu davasının hakimi Çakıcı davasına da bakmış
﻿İlk duruşmada tahliye... İmamoğlu davasının hakimi Çakıcı davasına da bakmış
﻿Aleyna Tilki'den üzücü haber. Bir süre şarkı söyleyemeyeceğim
7
﻿Aleyna Tilki'den üzücü haber. Bir süre şarkı söyleyemeyeceğim
﻿Aleyna Tilki'den üzücü haber. Bir süre şarkı söyleyemeyeceğim
﻿Şişli’de motosiklet tamirhanesi alev alev yandı
﻿Şişli’de motosiklet tamirhanesi alev alev yandı
﻿Şişli’de motosiklet tamirhanesi alev alev yandı
﻿1.099 TL'ye satılan Call of Duty Modern Warfare 2 kısa süreliğine ücretsiz
﻿1.099 TL'ye satılan Call of Duty Modern Warfare 2 kısa süreliğine ücretsiz
﻿1.099 TL'ye satılan Call of Duty Modern Warfare 2 kısa süreliğine ücretsiz
﻿ABD 36 Çinli şirketi kara listeye ekledi
﻿ABD 36 Çinli şirketi kara listeye ekledi
﻿ABD 36 Çinli şirketi kara listeye ekledi
﻿Meksika sınırına konteyner duvarı yapan Arizona eyaletine dava
﻿Meksika sınırına konteyner duvarı yapan Arizona eyaletine dava
﻿Meksika sınırına konteyner duvarı yapan Arizona eyaletine dava
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.