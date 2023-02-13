Milli Eğitim Bakanlığınca Kahramanmaraş ve çevre illerde meydana gelen deprem felaketinin ardından pek çok sınavın başvuru tarihlerini erteleme kararı aldı. Peki, ehliyet sınavları ertelendi mi? MEB ehliyet sınavları ne zaman?

Kahramanmaraş ve çevre illerde meydana gelen deprem felaketinin ardından Milli Eğitim Bakanlığınca çok sayıda sınavın başvuru ve gerçekleşeceği tarih ertelendi. Bu sınavlardan biri de ehliyet sınavı oldu.

EHLİYET SINAVLARI ERTELENDİ Mİ? EHLİYET SINAVI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığınca motorlu taşıtlar sürücü kursu e-sınavlarının ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu. Yapılan açıklamada 7-12 Şubat arasında yapılması planlanan ehliyet e-sınavlarının tüm Türkiye genelinde ileri bir tarihe erteleneceği açıklandı.

HANGİ SINAVLAR ERTELENDİ?

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan duyuruda; 06 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş Pazarcık merkezli meydan gelen depremler nedeniyle 7 gün süreyle millî yas ilan edilirken Millî Eğitim Bakanlığı da bu süre içindeki e-Sınav'lar ile ilgili karar aldı.

Millî Eğitim Bakanlığı, millî yas nedeniyle 07 - 12 Şubat 2023 tarihleri arasında, ülke genelinde e-Sınav merkezlerinde yapılacağı duyurulan motorlu taşıt sürücülüğü ile mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında yapılan ustalık, kalfalık ve amatör telsizcilik gibi sınavların tümünün daha sonra gerçekleştirileceğini açıkladı.