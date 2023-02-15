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MEB 71 ilde Deprem Psikoeğitim Programı uygulanacak

Milli Eğitim Bakanlığınca, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı illerde yürütülen psikososyal desteklerin yanı sıra bu bölgeden nakledilen öğrenci, veli, öğretmen ve diğer bireylere psikolojik ilk yardım uygulanacak

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 14:38
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Öğrenci, öğretmen ve velilere deprem psikoeğitim programları başlatacak

MEB 71 ilde Deprem Psikoeğitim Programı uygulanacak
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Okulların açılacağı 20 Şubat itibarıyla da depremden doğrudan etkilenmeyen 71 ildeki tüm öğrencilere yönelik Deprem Psikoeğitim Programları yürütülecek.

MEB Psikososyal Koordinasyon Birimi tarafından depremden etkilenen ve doğrudan etkilenmeyen illere yönelik MEB Deprem Sonrası Psikososyal Destek Eylem Planı hazırlanmıştı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde, MEB tarafından kurulan psikososyal destek merkezlerinde rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar, çocuklara destek sağlarken bu süreçte yeni destek uygulamalarının başlatılacağı duyuruldu.

Deprem bölgesinden nakledilenlere psikolojik ilk yardım

Bakanlığın illere gönderdiği yazıya göre, depremden doğrudan etkilenmeyen illerde psikososyal destek ekiplerince MEB Deprem Sonrası Psikososyal Destek Eylem Planı doğrultusunda, deprem bölgesi illerinden nakledilerek yurt, pansiyon, otel gibi yerlere yerleştirilen öğrenci, veli, öğretmen, diğer bireylere psikolojik ilk yardım uygulanacak.

71 ilde Deprem Psikoeğitim Programı uygulanacak

Okulların açılacağı 20 Şubat itibarıyla depremden doğrudan etkilenmeyen 71 ilde yer alan tüm okullarda okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde öğrenim gören öğrencilere yönelik hazırlanan Deprem Psikoeğitim Programları da uygulamaya alınacak.

Psikososyal destek hizmetleri, depremden doğrudan etkilenmeyen illerde Psikososyal Destek Eylem Planı Uygulama Esasları çerçevesinde yürütülecek.

MEB'in altı aşamalı eylem planı devrede

Bakanlığın hazırladığı MEB Deprem Sonrası Psikososyal Destek Eylem Planı altı aşamalı şekilde hayata geçirilecek.

Buna göre birinci aşamada psikolojik ilk yardım, deprem bölgesi illerinden nakledilerek yurt, pansiyon, otel gibi yerlere yerleştirilen öğrenci, veli, öğretmen ve diğer bireylere psikososyal destek ekiplerince uygulanacak.

İkinci aşamada, "Deprem-Öğretmen Oturumu" 20 Şubat'ta öğretmenlere; "Deprem-Veli Oturumu" 21-22 Şubat'ta ise rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar tarafından velilere uygulanacak.

Üçüncü aşamada Deprem Sonrası Psikoeğitim Programı ise tüm kademelerdeki öğrencilere uygulanacak. Öğrenci oturumları, 23 Şubat'ta başlatılacak.

Dördüncü ve beşinci aşamalarda ise okullarda rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar tarafından yas ve kayıplar konusunda aileler ve öğretmenler için bilgilendirme oturumları uygulanacak.

Altıncı aşamada ise aile ve öğretmen oturumları sonrasında afetten etkilenme düzeyi yüksek öğrencilere "Yas Psikoeğitim Programı" rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar tarafından uygulanacak.

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