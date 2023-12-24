Ehliyet ve kimliklerde son tarih belli oldu

Habertürk'ün haberine göre kimlik kartı ve ehliyet kartının değişim tarihleri ve ücretleri aşağıda sıralandı.

YENİLEME EHLİYET TARİHİ UZATILDI

Yeni ehliyet düzenlemesine göre 31 Aralık 2022 tarihine kadar gerçekleştirilmesi gereken ehliyet yenileme işlemleri, 31 Aralık 2024’e kadar uzatıldı. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan eski tip sürücü belgelerinin değiştirme tarihinin, 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren 2 sene daha uzatıldığını açıkladı.

KİMLİK KARTI YENİLEMEDE SON GÜN NE ZAMAN?

TC Kimlik kartlarının kullanım süresi 10 sene olup, 10 sene olup bu sürenin bitimini izleyen tarih itibari ile başvuru üzerine yenilenir. Kimlik kartlarının geçerlilik tarihi kart üzerinde yazmaktadır. Kimlik kartı yenileme işlemleri 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatıldı.

KİMLİK YENİLEME RANDEVUSU NASIL OLUŞTURULUR?

TC Kimlik kartını yenileyebilmek için ilk olarak kimlik kartı randevu almak gerekiyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü https://randevu.nvi.gov.tr/ web portalı üzerinden ya da Alo 199 numaralı Çağrı Merkezinden de randevu tarihi oluşturulabilir. Randevu gününüzde eski kimliğiniz ve biyometrik vesikalık fotoğrafınızla beraber gittiğiniz nüfus müdürlüğünde kimlik yenileme işlemini yapabilirsiniz.

2023 KİMLİK KARTI YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Kimlik kartı yenileme ücretinin randevu öncesinde yatırılması gerekmektedir. Ücretin yatırılmaması halinde kimlik yenilme işlemi yapılamaz. Kimlik kartı yenileme ücretleri 2023 yılında şu şekilde güncellenmişti;

Doğum nedeniyle düzenlenen kimlik kartı: 83 TL

Değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartı: 83 TL

Nüfus Cüzdanı kayıp bedeli: 83 TL kimlik kartı kayıp bedeli: 166 TL