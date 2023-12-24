Şehitlerin kimlikleri belli oldu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, çatışmada şehit olan 6 askerimizin kimliğini açıkladı. Bakan Güler taziye mesajı yayımladı. Güler’in yayımladığı taziye mesajında "Kahraman silah arkadaşlarımız 23 Aralık 2023 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı dilerim." dedi.

Şehit askerlerimizin kimlikleri şu şekilde:

Şehit Piyade Uzman Çavuş: Abdulkadir İyem

Şehit Piyade Uzman Çavuş: Ahmet Arslan

Şehit Piyade Sözleşmeli Er: Semih Yılmaz

Şehit Piyade Sözleşmeli Er: Cebrail Dündar

Şehit Piyade Sözleşmeli Er: Kemal Aslan

Şehit Piyade Sözleşmeli Er: Enis Budak

PİYADE UZMAN ÇAVUŞ ABDULKADİR İYEM ŞEHİT OLDU

Çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdulkadir İyem'in Gaziantep'te yaşayan ailesine şehadet haberi verildi.

Şehit İyem'in (25) merkez Şehitkamil ilçesi Eyüpsultan Mahallesi'nde yaşayan annesi Ayişe ve babası Mehmet İyem'e acı haber yetkililer tarafından ulaştırıldı.

Şehidin 8 kardeş arasından biri ve bekar olduğu öğrenildi.

Şehit İyem'in cenazesinin, Gaziantep'te toprağa verileceği belirtildi.

PİYADE UZMAN ÇAVUŞ AHMET ARSLAN ŞEHİT OLDU

Çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan'ın (25), Yozgat'ın Sorgun ilçesinde ikâmet eden ailesine şehadet haberi verildi.

Evli ve bir çocuk sahibi Arslan'ın Agahefendi Mahallesi'ndeki ailesinin evine gelen Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci ve askeri yetkililer tarafından, baba Sedat ve anne Esengül Arslan'a şehadet haberi verildi. Arslan ailesinin yakınları ve mahalle sakinlerinin önünde toplandıkları şehidin evine ve mahallenin başına Türk bayrağı asıldı. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan da şehidin evini ziyaret ederek, ailesine başsağlığı dileklerinde bulundu.

PİYADE SÖZLEŞMELİ ER SEMİH YILMAZ ŞEHİT OLDU

Çıkan çatışmada şehit olan 22 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz'ın ailesine şehadet haberi götürüldü. Şehit Yılmaz'ın Akkent Mahallesi'nde yaşayan babası Ramazan Yılmaz'a acı haber yetkililer tarafından verdi. Acı haberin verilmesi sonrası şehidin evinin bulunduğu apartmana Türk bayrağı asıldı. Şehit Aslan'ın cenazesinin memleketi Kırıkkale'de toprağa verileceği söylendi.

PİYADE SÖZLEŞMELİ ER CEBRAİL DÜNDAR ŞEHİT OLDU

Çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar'ın acı haberi, Mardin'deki baba ocağına verildi. Şehidin büyük acı haberi, Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Arıklı Mahallesi, Boyunlu Mezrası'ndaki baba evine verildi. Baba evine Türk bayrağı asılırken, şehidin Malatya'da ikamet eden eşine de acı haber verildi. Şehidin cenazesinin Mardin'de toprağa verileceği öğrenildi.

PİYADE SÖZLEŞMELİ ER KEMAL ASLAN ŞEHİT OLDU

Çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan'ın (22) ailesine şehadet haberi ulaştı. Elazığ nüfusuna kayıtlı olan şehit Aslan'ın, Güneykent Mahallesi'nde yaşayan annesi Yeter ve babası Mehmet Aslan'a acı haber yetkililer tarafından verildi. Şehidin ailesinin yaşadığı binaya Türk bayrağı asılırken, baba Mehmet Aslan, sosyal medya hesabından "Oğlum şehit oldu, ne mutlu bana" paylaşımında bulundu. Şehit Aslan'ın cenazesinin, memleketi olan Elazığ'da toprağa verileceği öğrenildi.

PİYADE SÖZLEŞMELİ ER ENİS BUDAK ŞEHİT OLDU

Çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak'ın (22) Manisa'daki ailesine şehadet haberi yetkililer tarafından verildi. Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay ve beraberindekiler, Budak'ın, Atatürk Mahallesi'nde yaşayan babası İkram Budak'a acı haberi verdi. Haberi alan aile büyük üzüntü yaşadı, sağlık görevlileri de şehidin evinde ziyarette hazır bulundu. Şehidin ailesinin evinin bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı. Vatani görevini tamamladıktan sonra sözleşmeli er olarak göreve başlayan şehit Enes Budak'ın 6 kardeşinin bulunduğu ve bekar olduğu annesi İkram Budak'ın da 2 yıl önce hayatını kaybettiği de öğrenildi.