Bakan Yaşar Güler’den intikam mesajı

Milli Savunma Yaşar Bakan Güler, "Dün gece, maalesef, Pençe Harekât bölgesinde görev yapan 6 kahraman evladımız şehit oldu, 7 kahraman silah arkadaşımız da yaralandı. Bugün de, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde çıkan çatışmada da 6 kahraman evladımız şehit oldu, 6 kahraman silah arkadaşımız da hafif yaralandı. Kahraman evlatlarımız, aziz vatanımızın mukaddes savunucuları olarak üstün bir cesaret ve fedakarlıkla görevlerini yaparken şehadet makamına ulaştılar. Şehit olan silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı diliyorum." sözlerini dile getirdi.

“KANLARINI YERDE BIRAKMAYACAĞIZ”

"Acımız büyük. Ancak evlatlarımızın intikamını almak için irademiz tam. Bugüne kadar şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız." ifadelerini kullanan Bakan Güler, sözlerine şöyle devam etti: "Dün gece 13 terörist etkisiz hale getirilirken, bugün de 12 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Böylece yılbaşından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 156'ya ulaşmış oldu. Hiçbir hain terör örgütü mensubu, kahraman Mehmetçiğin pençesinden kurtulamayacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

"ÖRGÜTÜN HAREKET KABİLİYETİ BİTME NOKTASINA GETİRİLDİ"

Güler, geçmişten günümüze kadar terörle mücadelede yurt içinde ve sınır ötesinde uygulanan operasyonlarla terör örgütüne ağır darbe vurulduğunu söyleyerek, şunları dile getirdi: "Artık, örgütün hareket kabiliyeti bitme noktasına getirildi. Bu saldırı da bir kez daha göstermiştir ki, can çekişen hain terör örgütü, son çırpınışlarını vermektedir. Operasyonlarımız, kim destek verirse versin, eli kanlı teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye artan bir şiddet ve baskı ile aralıksız taarruzi anlayışla devam edecektir." dedi.

Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör bölgelerinin pilotlar tarafından büyük bir başarıyla vurulduğunu dile getiren Bakan Güler, "Bundan sonra da kararlılıkla devam edeceğiz. Terörle mücadelede elde ettiğimiz tüm başarılarda en büyük pay, aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize aittir. Şehitlerimizin aziz hatıralarına sahip çıkacak, onların fedakarlıklarını daima şükran ve minnetle yad edeceğiz." dedi.

Bakan Güler, Pençe ve Pençe-Kilit Harekatı sınır bölgelerinde gerçekleştirilen operasyonda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar mesajı vererek, "Siz değerli silah ve mesai arkadaşlarıma da hayırlı, başarılı görevler diliyorum. Kılıcınız keskin, azminiz ve gayretiniz daim olsun. Kalın sağlıcakla." ifadelerini kullandı.