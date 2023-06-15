Ehliyetsiz sürücü çarptığı motosikleti 50 metre sürükledi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde ehliyetsiz otomobil sürücüsü 17 yaşındaki E.D.’nin çarparak yaklaşık 50 metre sürüklediği motosikletin sürücüsü Şeref Burcu hayatını kaybetti.

Ehliyetsiz sürücü çarptığı motosikleti 50 metre sürükledi

Hocaköy'den İnegöl ilçe merkezi istikametine giden E.D. yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen Şeref Burcu idaresindeki tescilsiz motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonrası panikleyen sürücü, fren yerine gaza basınca motosikletten yere düşen Şeref Burcu aracın altında yaklaşık 50 metre sürüklendi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki kontrolünde Şeref Burcu’nun hayatını kaybettiği tespit edildi.

Jandarma ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, ehliyetsiz olduğu tespit edilen E.D. gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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