Eid Mübarak ne demek, ne anlama geliyor sorusu vatandaşlar tarafından aratılmakta. Peki, Eid Mübarak nedir? Eid Mübarak ne demek, ne anlama geliyor?

EID MUBARAK NE DEMEK?

Ramazan Bayramı mesajları paylaşılırken Sosyal medyada yayılan Eid Mubarak nedir, ne demek sorusuna yanıt aranıyor.

Arapça bayram kutlamaları için kullanılan bir kalıp olan Eid Mubarak tüm dünyada yaşayan Müslümanlar tarafından kullanılan "kutsanmış bayram" ya da "bayram" anlamında kullanılan bir terimdir.

EİD MUBARAK NEDİR?

Eid mübarek teriminin kullanımındaki amaç; hangi ırk ve ülkeden olursa olsun tüm Müslümanların ortak bir terim üzerinden ortak olan dini bayramlarını aynı kelime ile kutlayarak büyük bir bütünlük oluşturmasıdır.