‘Ejder’, nasıl bir etki yaratacak?

Erkan Petekkaya, 5 sezondur TRT 1’in ilgiyle izlenen dizisi ‘Teşkilat’ın kadrosuna katılarak setlere geri döndü. Oyuncu, dizide yer altı dünyasının en çok korkulan isimlerinden biri olan ‘Ejder’ karakterine hayat verecek.

Peki, seyirci nasıl bir ‘Ejder’ izleyecek? Karanlığın simgesi olan Ejder; gaddarlığı, keskin zekâsı ve sınır tanımayan cesareti ile büyük bir tehdit unsurudur. Abisiyle girdiği güç savaşının ardından sürgün edilen Ejder yıllar sonra masaya döner. Ejder’in dönüşü hem masada hem de Kraliçe’nin dünyasında dengeleri alt üst edecek. Korku ve kaostan beslenen Ejder gittiği her yere karanlığı de beraberinde götürecek.

Erkan Petekkaya, oynadığı her projede farkını ortaya koyan bir isim. Oyunculuğu tartışılmaz. Pazar günlerinin en çok izlenen yapımlarının başında gelen ‘Teşkilat’a gelişiyle reytinglerde elbette yukarıya doğru yine bir yükseliş söz konusu olacaktır. Açıkçası, en az sizler kadar bende merakla bekliyorum. Özlemiştik.

‘Kutsal’, 23 Ocak’ta perde açıyor

Seda Türkmen, Neriman Uğur ve Ümmü Putgül’ün aynı sahneyi paylaştığı Tatlı Ekşi Tiyatro’nun ikinci prodüksiyonu ‘Kutsal’ oyununun prömiyeri, 23 Ocak Perşembe akşamı saat 20.30’da Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde gerçekleşecek.

‘Kutsal’, Morgan Llyod Malcolm’un derinlikli metnini Tuğrul Tülek’in çarpıcı rejisiyle sahneye taşıyor. Hep ‘kutsal’ olarak tanımlanan anneliğin, nasıl katmanlı, karışık, zor bir dönüşüm olduğunun altını çizen oyun, her ebeveyni en büyük korkusuyla yüzleştiriyor.

İnsan beyninin nasıl oyunlar oynayabileceğini, kaygıların nelere yol açabileceğini en gerçekçi haliyle sahneye taşıyan oyun, prömiyerin ardından farklı salonlarda tiyatro seyircisiyle buluşmaya devam edecek.

Cihan Avcı, müziğe adım attı

Kadın estetik ve güzelliğine kattığı sanatını bu kez müzikal anlamda hayata geçiren Cihan Avcı, ilk şarkısı ‘Dönme Geriye’yi K2 Müzik etiketiyle yayınladı.

Sözleri Cihan Avcı’ya, müziği Senyor’a ait şarkının düzenlemesi Cihat Uğurel imzası taşıyor. Uzun yıllar kozmetik ve hairstyle danışmanlığı yapan Cihan Avcı, ‘Dönme Geriye’ çalışmasıyla müzik dünyasına da böylece ilk adım attı.

Oldukça enerjik, hoş bir şarkı olmuş. Dinleyeni bol olsun.