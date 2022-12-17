Ekim ayında yalnızca 72 araç üretilen Venezuela’da her 10 araçtan 3'ü garajda bekliyor

VOA Türkçe'nin haberine göre; bundan 15 yıl önce yılda 172 bin araç üreten ve Latin Amerika’nın en modern otomotiv alt yapılarından birine sahip olan Venezuela’da, krizden en çok etkilenen sektörlerden biri de otomotiv sektörü oldu. Bu yıl Ekim ayı itibarıyla yalnızca 72 araç üretilen ülkede, otomotiv yan sanayi üretimi de yaklaşık yüzde 80 azaldı.



Venezuela Otomobil Parçaları Üreticileri Odası (Favenpa) verilerine göre, ülkedeki yaklaşık 4,1 milyon civarı aracın yüzde 30’u, yedek parça sorunundan dolayı kullanılamıyor.

2015’te yılda 100 bin civarı araç ithal edilen Venezuela’da, bu rakamın son yıllarda 5 bine kadar düşmesi, ülkedeki yedek parça arzının önemini artırıyor ancak Favenpa verileri, çoğu Çin malı ithal ürünlere sağlanan avantajların, yerli üretimi bitirme noktasına getirdiğini ortaya koyuyor.



“Bu yıl 7 büyük fabrika kapandı”



VOA Türkçe’ye konuşan Favenpa Başkanı Omar Bautista “İthal edilen otomotiv parçalarının yüzde 75’i Çin’den geliyor ve ithal yedek parçalar, ülkede vergi ödemeden satılıyor. Yerli yedek parça üreticileri her satışından yüzde 16 KDV, yüzde 2-3 varlık vergisi ve yüzde 3 belediyeye vergi öderken ithal ürünlerin bu vergilerden muaf olması, ülkedeki yedek parça üretiminin çoğu Çin malı ucuz araç parçalarıyla rekabet koşullarını ortadan kaldırıyor” dedi.

Rekabette yaşanan dezavantajların yanı sıra yerli üreticilerin finans ve kredi olanaklarına sahip olmaması, üç haneli yüksek enflasyon ve kur istikrarsızlığı gibi sorunlara dikkat çeken Bautista, sadece bu yıl otomotiv parçaları üreten 7 fabrikanın kapandığını kaydetti.



Oda verilerine göre Venezuela’da çeşitli markalardaki otomobil ve kamyonlar için yapılan yedek parça üretiminin son on yılda yüzde 80 azalması, istihdama da doğrudan yansıyor.



Araç sayısının son 15 yılda 5 milyon 218 binden, 4 milyon 100 bine kadar düştüğü ülkede, sektörde istihdam edilenlerin sayısının da 22 binden, 3 bin 500’e kadar düştüğü bildiriliyor.

Favenpa Başkanı Omar Bautista