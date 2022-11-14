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5 Türk denizci Venezuela'da tutuklandı. Haber şok etkisi yarattı

Türk denizciler, polisin Venezuela'da bir eğlence mekanına yaptığı baskın neticesinde tutuklandı. Türk denizcilerin 20 gündür tutuklu halde tutulduğu bildirildi.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 21:31
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Türk denizciler, polisin Venezuela'da bir eğlence mekanına yaptığı baskın neticesinde tutuklandı. Türk denizcilerin 20 gündür tutuklu halde tutulduğu bildirildi

5 Türk denizci Venezuela'da tutuklandı. Haber şok etkisi yarattı
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İskenderun Denizcilik’e ait Toros M dökme yük gemisiyle Venezuela Portogabello’da bulunan beş Türk denizci eğlence mekanında tutuklandı.

Haberdenizde.com’un haberine göre, Portogabello’ya yanaşan geminin beş mürettebatı, akşam eğlenmek için bir mekana gitti. Bu sırada polis, uzun süredir yasadışı faaliyetler gösterdiği iddiasıyla izlediği mekana baskın yaptı.

Nurullah Nesim Celalioğlu, Tolga İlhan, 4. Mühendis Tayfun İçpınar, Murat Şimşek ve Ercihan Altın adlı Türk denizciler de diğer müşterilerle beraber gözaltına alınarak tutuklandı. Türk denizcilerin yaklaşık 20 gündür tutuklu oldukları öğrenildi.

Öte yandan, İskenderun Denizcilik yetkilileri Türkiye’nin Venezuella Büyükelçiliği ile beraber Türk denizcileri kurtarabilmek için harekete geçti.

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