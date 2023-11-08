Ekim ayının en iyi Android'leri açıklandı. İşte o modeller

AnTuTu'nun Benchmark testine göre, Ekim 2023'ün en yüksek puan alan Android akıllı telefonları belli oldu.

Xiaomi zirveyi diğer markalara kaptırmadı.

Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden güç alan telefonda, 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanı yer aldı. Telefon, 1 milyon 997 bin 427 puan aldı ve zirvenin yeni sahibi oldu.

Hemen altında ise 1 milyon 985 bin 014 puanla Xiaomi 14 Pro geldi.

İşte ekim ayının en iyi 10 Android telefonu:

Xiaomi 14

Xiaomi 14 Pro

OnePlus Ace 2 Pro

iQOO 11S

iQOO 11 Pro

Vivo X90 Pro+

Realme GT 5 240W

Oppo Find X6 Pro

OnePlus 11

Nubia Red Magic 8 Pro