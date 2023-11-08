Ekim ayının en iyi Android'leri açıklandı. İşte o modeller

Akıllı telefonları kıyaslayan platform olan Antutu ekim ayının en iyi telefonlarını listeledi. 10 akıllı telefondan zirvedeki dikkat çekti.

Ekim ayının en iyi Android'leri açıklandı. İşte o modeller

AnTuTu'nun Benchmark testine göre, Ekim 2023'ün en yüksek puan alan Android akıllı telefonları belli oldu.

Xiaomi zirveyi diğer markalara kaptırmadı.

Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden güç alan telefonda, 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanı yer aldı. Telefon, 1 milyon 997 bin 427 puan aldı ve zirvenin yeni sahibi oldu.

Hemen altında ise 1 milyon 985 bin 014 puanla Xiaomi 14 Pro geldi.

İşte ekim ayının en iyi 10 Android telefonu:

Xiaomi 14
Xiaomi 14 Pro
OnePlus Ace 2 Pro
iQOO 11S
iQOO 11 Pro
Vivo X90 Pro+
Realme GT 5 240W
Oppo Find X6 Pro
OnePlus 11
Nubia Red Magic 8 Pro

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