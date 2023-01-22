Yeni yılda ekmeğe zam gelebileceği konuşulurken İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin ekmek zammı hakkında konuştu. Esnafın ekmek fiyatlarına zam gelmesi konusunda taleplerine dikkat çeken İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, ekmek zammı konusunu şubat ayında görüşeceklerini açıkladı. Peki, Ekmeğe zam gelecek mi? Ankara İstanbul'da ekmek ne kadar, kaç TL olacak?

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı, ekmek üretimindeki maliyet artışlarına dikkat çekti ve zam taleplerinin şubat ayında görüşüleceğini söyledi. Peki, Ekmeğe zam gelecek mi?

EKMEĞE ZAM GELECEK Mİ?

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, ekmek fiyatlarının artırılması yönünde esnafın talepte bulunduğunu belirterek, şubat ayı içerisinde bu konuda ortak bir noktada buluşmak için görüşmeler yapılacağını bildirdi. Erdoğan Çetin, yaptığı açıklamada, sektörün geçen yıl maliyet artışları dolayısıyla sıkıntı yaşadığını söyledi. Peki, Ankara İstanbul'da ekmek ne kadar, kaç TL olacak?

Elektrik, su, doğal gaz, akaryakıt ve işçilik gibi üretim maliyetini etkileyen zamların ekmek fiyatına yansımadığını dile getiren Erdoğan Çetin, İstanbul'da 200 gram ekmeğin 5 liradan satıldığını, söz konusu ağırlıktaki ekmeğin maliyetinin tüm giderler dahil 4,5 ile 4,80 lira arasında olduğunu kaydetti.

Esnafın zam talebinin bulunduğunu dile getiren Erdoğan Çetin, "Üyelerimizin, şu anda ekmek fiyatlarının maliyetleri karşılamadığı yönünde talebi var ama henüz fiyat talebi yapmadık." diye konuştu.

OCAKTA EKMEĞE ZAM GELECEK Mİ?

Erdoğan Çetin,- Ocak ayı için ekmekte bir fiyat artışının söz konusu olmadığının altını çizerek, "Net bir tarih vermem çok doğru olmaz. Çünkü bu ayın resmi tarifesi çıktı. Onun için 'şu gün, şu zaman' desem çok doğru olmaz. Fiyat artışının ocak içerisinde olmayacağı kesin. Şubat ayı içerisinde oturacağız, bakacağız. Bizim de tabii ki giderlerimiz var. İnşallah ortak bir noktada buluşacağız. Hem esnafımızı hem vatandaşımızı mutlu eden bir kararı ortaya çıkartırız'' şeklinde konuştu.