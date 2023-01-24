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Kaçakçılık operasyonlarında bir haftada 41 şüpheli yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında son bir haftada 41 kişinin yakalandığını bildirdi.

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 17:15
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Ankarada kaçakçılık operasyonlarında bir haftada 41 şüpheli yakalandı

Kaçakçılık operasyonlarında bir haftada 41 şüpheli yakalandı
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Başkent'te, kaçakçılık operasyonlarında bir haftada 41 şüpheli yakalandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce 16-22 Ocak'ta kent genelinde operasyon düzenlendi.

Ankara genelinde 41 şüphelinin yakalandığı operasyonda 1834 tarihi eser niteliği taşıyan sikke ve obje, 970 litre etil alkol, 846 elektronik ve muhtelif kaçak eşya, 825 cinsel içerikli hap, 650 paket kaçak sigara, 338 sahte bandrol, 294 litre sahte alkollü içki, 170 kaçak puro, 103 kilogram kaçak tütün, 37 kaçak cep telefonu, 2 sigara sarma makinesi ve 6 milyon 3 bin 920 sigara makaronu ele geçirildi. (AA)

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