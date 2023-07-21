Ekmeğe zam kervanına bir il daha katıldı

AKP'nin kalesinde ekmeğe zam geldi. Trabzon'da 5 liraya satılan ekmek gramajı 20 gram artırıldı fiyatı ise zamla birlikte 7,5 lira oldu.

Ekmeğe zam kervanına bir il daha katıldı

Bugün yapılan zamla birlikte Trabzon’da daha önce 200 gramı 5 TL’den satılan ekmek, 220 grama yükseltilerek 7,5 TL’den satılmaya başlanacak.

Bugün yapılan zamla birlikte Trabzon’da daha önce 200 gramı 5 TL’den satılan ekmek, 220 grama yükseltilerek 7,5 TL’den satılmaya başlanacak.

Karar, Trabzon Valiliği, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Trabzon Fırıncılar Odası’nın oluşturduğu komisyon tarafından alındı.

Komisyonun aldığı karar Trabzon’da yarından uygulanacak.

Buna göre Trabzon’da 200 grama satılan ekmek 220 grama çıkartılarak 7,5 TL’den, 400 gramlık ekmek de 440 grama çıkartılarak 15 TL’den satılacak.

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