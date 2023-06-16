Ekmeğin içinden bu da çıktı. Ekmeği bölen vatandaş neye uğradığını şaşırdı

İHA’nın bilgilerine göre, Elazığ'da yemek esnasında ekmeği bölen vatandaş, içinden çıkanlara görünce neye uğradığını şaşırdı.
Güneykent Mahallesi'nde yaşayan bir vatandaş, kahvaltı için ekmek alarak eve döndü.
Vatandaş, zincir marketlerden birinden aldığı ekmeği yemek esnasında bölünce neye uğradığını şaşırdı.
ŞİKAYETTE BULUNDU
Ekmeğin içinden çıkan naylon ipi görünce neye uğradığını şaşıran vatandaş, şikayette bulundu.
DAHA ÖNCE TELEF OLMUŞ FARE PARÇASI, BÖCEK, KIL VE SİGARA ÇIKMIŞTI
Daha öncede ekmeğin içinden çıkanlar şoke etmişti. Sosyal medyada ekmeğin içinden fare parçası, böcek, kıl ve sigara çıktığı gündeme gelmişti.