Ekonomi berbat diyen kadından akıllara durgunluk veren sözler

Halk mikrofonu adlı bir YouTube kanalının sokak röportajında vatandaşlara ekonominin nasıl olduğu soruldu.

Röportaja katılan bir kadının ‘’Ekonomi berbat berbat’’ cevabından sonra muhabirin ‘’Kime oy verdiniz?’’ sorusunu cevaplayan vatandaşların sözleri ise sosyal medyada gündem oldu.

‘’Ben AK Parti'yi severim. Maraşlıyım, AK Partiliyim. Sonuna kadar, ölene kadar. Kuru soğan yerim ben, onunla da karın doyuyor. Zenginler et yesin, biz de kuru soğan yiyelim, ne yapalım? AK Parti'nin canı sağ olsun. Kuru soğan da yesem veririm. Allah'ın yolunda o.’’