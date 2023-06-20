Suriyeli sığınmacı Türk milletine meydan okudu. Sabaha kadar söylesinler biz buradayız

Sayıları belli olmayan Suriyeli sığınmacıların sokak röportajlarında verdiği cevaplar gündem olup Türk vatandaşlarının tepkilerini üzerine çekmeye devam ediyor.

Bir YouTube kanalı Suriyeli bir sığınmacı ile sokak röportajı gerçekleştirdi. Sığınmacının ilk cümlelerinde, ’’Suriyeliyim, bay bay Kemal” cevabı vermesi, daha videonun başında tepki toplamasına neden oldu.

“TAYYİP BABA”

Muhabirin, ”Oy kullandın mı bu seçimde?” sorusuna “yok” cevabını veren sığınmacı, "Oy kullansaydın kime oy verirdin?" sorusuna ise "Tayyip baba" cevabını verdi.

Muhabirin, “Türkiye mi güzel, Suriye mi?” sorusuna ise sığınmacı, “Türkiye güzel; iş var, okul var, her şey var” yanıtını verdi.

Bir daha Suriye’ye geri gitmeyeceğini de söyleyen sığınmacı, muhabirin "Herkese soruyorum Suriyeliler gitsin diyor” cümlesini yöneltmesi üzerine ise, ‘’Biz buradayız, söyleyen söylesin, dönmeyeceğim” ifadelerini kullandı.

Kısa süre içerisinde hızla yayılan video, sosyal medyada gündem olurken, video aynı gün içinde 100 binlerce izlenmeye ulaştı.