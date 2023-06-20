Suriyeli sığınmacı Türk milletine meydan okudu. Sabaha kadar söylesinler biz buradayız

Sokağın gündemi adlı YouTube kanalının yaptığı sokak röportajında Suriyeli sığınmacının verdiği cevap tepkileri üzerine topladı.

Suriyeli sığınmacı Türk milletine meydan okudu. Sabaha kadar söylesinler biz buradayız

Sayıları belli olmayan Suriyeli sığınmacıların sokak röportajlarında verdiği cevaplar gündem olup Türk vatandaşlarının tepkilerini üzerine çekmeye devam ediyor.

Bir YouTube kanalı Suriyeli bir sığınmacı ile sokak röportajı gerçekleştirdi. Sığınmacının ilk cümlelerinde, ’’Suriyeliyim, bay bay Kemal” cevabı vermesi, daha videonun başında tepki toplamasına neden oldu.

“TAYYİP BABA”

Muhabirin, ”Oy kullandın mı bu seçimde?” sorusuna “yok” cevabını veren sığınmacı, "Oy kullansaydın kime oy verirdin?" sorusuna ise "Tayyip baba" cevabını verdi.

Muhabirin, “Türkiye mi güzel, Suriye mi?” sorusuna ise sığınmacı, “Türkiye güzel; iş var, okul var, her şey var” yanıtını verdi.

Bir daha Suriye’ye geri gitmeyeceğini de söyleyen sığınmacı, muhabirin "Herkese soruyorum Suriyeliler gitsin diyor” cümlesini yöneltmesi üzerine ise, ‘’Biz buradayız, söyleyen söylesin, dönmeyeceğim” ifadelerini kullandı.

Kısa süre içerisinde hızla yayılan video, sosyal medyada gündem olurken, video aynı gün içinde 100 binlerce izlenmeye ulaştı.

İlgili Haberler
AKP'ye oy verdiğini söyleyen genç kadın: Kırmızı eti geçtim beyaz et düşse de yesek diye bekliyoruz
Ekonomi berbat diyen kadından akıllara durgunluk veren sözler
Vatandaş sokak röportajında Erdoğan'dan öyle bir şey istedi ki
Öne Çıkanlar
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
AKP’li Belediye geçen yıl yaptığını bu yıl satıyor
AKP’li Belediye geçen yıl yaptığını bu yıl satıyor
Ay ve yıldız Samsun'da parladı!
Ay ve yıldız Samsun'da parladı!
Milli Takım Kuntz'a rağmen kazandı
Milli Takım Kuntz'a rağmen kazandı
Son Haberler
Meksika'da aşırı sıcaklardan ölenlerin sayısı 37'ye yükseldi Dünya
Meksika'da aşırı sıcaklardan ölenlerin sayısı 37'ye yükseldi
Ronaldo kariyerinde bir rekor daha kırdı Spor
Ronaldo kariyerinde bir rekor daha kırdı
FETÖ’den aranan şüpheli yüz tanıma sistemi sayesinde yakalandı Güncel
FETÖ’den aranan şüpheli yüz tanıma sistemi sayesinde yakalandı
Fenerbahçe'de flaş İsmail Kartal gelişmesi. İlk görüşme gerçekleşti Spor
Fenerbahçe'de flaş İsmail Kartal gelişmesi. İlk görüşme gerçekleşti
3 yaşındaki oğlunu döverek öldüren babaya, 'ağırlaştırılmış müebbet' ve 47 yıla kadar hapis istendi Güncel
3 yaşındaki oğlunu döverek öldüren babaya, 'ağırlaştırılmış müebbet' ve 47 yıla kadar hapis istendi
Yeni asgari ücretin ardından kiralara yansıyacak zamlar Uğur Dündar’ın o sözleriyle ortaya çıktı Yaşam
Yeni asgari ücretin ardından kiralara yansıyacak zamlar Uğur Dündar’ın o sözleriyle ortaya çıktı
Kalp krizi geçiren çobana askeri helikopter ile yardım Güncel
Kalp krizi geçiren çobana askeri helikopter ile yardım