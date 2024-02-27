OKX Türkiye'deki Kullanıcılarına OKX TR'yi Tanıttı

Artık Türkiye'deki kripto kullanıcıları, OKX'in küresel platformu üzerinden OKX Web3 Cüzdan'a da erişebiliyor.

OKX TR'nin kullanıma sunulmasıyla beraber kullanıcılar, Fibabanka, VakıfBank, Ziraat Bankası, İş Bankası, Şekerbank ve Türkiye Finans gibi bankacılık ortakları aracılığıyla, doğrudan Türk Lirası yatırma-çekme işlemleri de dâhil olmak üzere yerelleştirilmiş özelliklere erişim sağlıyor.

OKX TR ekibi, 7 gün 24 saat Türkçe ve İngilizce yerel müşteri hizmetleri sunuyor.

OKX TR, Türkiye'deki kullanıcılara USDT/TRY, BTC/TRY ve ETH/TRY de dâhil olmak üzere yaygın kripto para çiftlerinde işlem yapabilecekleri platform olanağı sağlıyor.

OKX'in Türkiye'de non-custodial (gözetimsiz) bir Web3 cüzdanı olan OKX Web3 Cüzdan'ı da kullanıma sunmasıyla birlikte OKX TR kullanıcıları, kendi varlıkları üzerinde tam kontrol sahibi olmalarını mümkün kılan bu kullanıcı dostu platform üzerinden NFT alıp satabiliyor, dApp'leri kullanabiliyor ve daha pek çok benzersiz özelliğe erişebiliyor.

OKX Başkanı Hong Fang, kripto benimsenme oranı %50'ye yakın olan Türkiye'nin, gelişmeye devam eden sektör için oldukça umut verici ve son derece dinamik bir pazar olduğunu gördüklerini nüfusun dijital varlıklara yönelik anlayışı ve yoğun ilgisi, Türkiye'nin hizmet sunmamız için ideal bir pazar olduğunu kanıtladıklarını dile getirdi.

OKX TR Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çamır, hâlihazırda kripto işlemlerinde küresel bir lider olan Türkiye, ayrıca merkeziyetsiz finans alanında büyüme açısından önemli bir konumda bulunduklarını söyleyerek, buradaki varlığın, Türkiye'nin bir Web3 yenilik merkezi olarak yükselişinde önemli bir rol oynayacaklarına inandıklarını söyledi.