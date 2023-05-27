Ekonomide krizin olmadığını savunan Bekir Bozdağ açıkladı. Kira artışı düzenlemesi tamamlandı

Bekir Bozdağ, kira artışı düzenlemesiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, taslak kanun teklifi çalışmalarının tamamlandığını ve seçimlerin ardından bu taslağı AK Parti grubuna ve parlamentoya ileteceklerini belirtti. Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili kendilerine talimat verdiğini ifade etti.

2. tur seçimlerinden hemen önce yaptığı kira düzenlemesi açıklamasıyla dikkat çeken Bozdağ, Adalet Bakanlığı olarak alınması gereken tedbirler için hazırlıklarının tamamlandığını ve kanun teklif taslağını parlamentoya ileteceklerini söyledi. Ara buluculukla ilgili düzenlemelerin zaten yürürlükte olduğunu ve kira ihtilaflarının mahkemeye gitmeden arabuluculuk yoluyla çözülmesini sağlayan bir yasal değişiklik yaptıklarını belirtti. Ayrıca, fahiş kira artışlarına karşı vatandaşları korumayı ve mülk sahiplerinin de haklarını koruyarak dengeli bir adım atmayı amaçladıklarını vurguladı.

Bakan Bozdağ, kira artışlarına sınırlama getiren düzenlemenin temmuz ayında sona ereceğini ve yeni dönemde bu konuyla ilgili özel bir yaptırım düzenlemesi getireceklerini ifade etti. Hazırlıklarının tamamlandığını ve parlamentonun faaliyete geçmesinin ardından yasalaşma sürecinin başlayacağını belirtti.

Yasa yürürlüğe girdikten sonra kamuoyunda bir rahatlama olup olmayacağı sorusuna ise Bozdağ, bunun yasanın yürürlüğe girmesinin ardından görülebileceğini söyledi.