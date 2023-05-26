Bekir Bozdağ’a göre ekonomide kriz yokmuş. Birazcık pahalılık varmış

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde konuştu. Bozdağ, dolar kurundaki büyük artış ve yüksek enflasyonu görmezden gelerek ekonomik krizin olmadığını savundu. Bozdağ, muhalefetin ekonomi konusunda yalan söylediğini iddia etti.

Bozdağ’ın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Pazartesi kıyamet kopacakmış, ya diyorum ki sizin ağababalarınız Türkiye'de kıyameti koparmak için sadece bir gün değil, günlerdir uğraş veriyorlar. Mademki pazartesi kıyamet kopacak, bu kıyameti cuma günü koparsalar da sandıkta millet gidip size oy verse, sizin de lehinize olsa daha iyi olmaz mı? Erdoğan'a oy verirseniz pazartesi ekonomi şöyle olacak, böyle olacak. Cuma günü yapın madem, o kadar eminsiniz iki gün öne çekin. Ekonomi akla takla olsun, vatandaş da sandığa gittiği zaman Kılıçdaroğlu'nu o zaman tercih edebilir. Niye pazartesiyi bekliyorsunuz? Niye salıyı bekliyorsunuz? Bu ekonomiyi akla takla edecek güçler ellerinde öyle imkan varsa öyle kudret varsa size destek mahiyetinde niye bunu cuma ve öncesi yapmıyor?”

EKONOMİK KRİZİ GÖRMEZDEN GELDİ

“Siz milleti tehdit ediyorsunuz, milleti korkutuyorsunuz. Türkiye'nin ekonomisine darbe vuruyorsunuz. Yalan söylüyor. Türkiye'nin ekonomisi, dıştan-içten gelen her türlü saldırıya karşı dirençli bir ekonomidir. Rusya-Ukrayna savaşı, pandemi, Suriye'deki iç çatışmalar, Irak, Libya, etrafımız yangın yeri gibi dikkat edin. Bütün bunların içerisinde Türkiye'nin ekonomisi Allah'ın izniyle dimdik ayakta. Pahalılıklar, bazı sıkıntılarımız var ama ekonomik bir kriz yok bu ülkede, olmayacaktır. Çünkü bu ekonominin direncini bir dünya bozamadı, yalanlar, iftiraları bozamadı, ayın 28'inden sonra da bu iftiracıların hepsi hizaya geçecek. Bambaşka bir dili Kılıçdaroğlu gibi onlar da kullanacaktır. AB'sinden ABD'sine uluslararası medyanın 14 Mayıs'tan sonra nasıl dil değiştirdiğini hep gördünüz. Ayın 28'inde bu millet Erdoğan dediği zaman Biden'dan Macron'una hepsi tebrik telefonu için kuyruğa girecek."