Atilla Yeşilada: Erdoğan seçimi kazanırsa 1970’lere döneceğiz. 2001’i aratmayacak bir kriz bizi bekliyor

Editör: Ersoy Özdem

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 4 gün kaldı. Türk lirası ise her geçen gün değer kaybetmeye devam ediyor. Hayat pahalılığı zirveye çıkarken vatandaşların da alım gücü karşısında beli bükülüyor.

AKP’nin yanlış ekonomi politikaları nedeniyle seçim öncesi dolar kuru 20 TL’ye dayandı.

Ekonomist Atilla Yeşilada, katıldığı bir Youtube yayınında Cumhurbaşkanlığı seçimini Erdoğan’ın kazanması halinde olası senaryoları değerlendirdi.

Yeşilada Erdoğan‘ın ikinci turu kazanması halinde Türkiye’nin 1970’lere döneceğine dair çok büyük kaygıları olduğunu ifade etti.

Yeşilada, “Erdoğan tekrar seçilirse ve akıl dışı ekonomi politikaları devam ederse Türkiye hızla Mısır gibi Pakistan gibi temerrüde koşuyor. ” dedi.

“1970’LERE DÖNECEĞİZ”

Yeşilada’nın değerlendirmelerinden öne çıkanlar şöyle:

Erdoğan seçimi tekrar kazanırsa iki seçenek var;

Erdoğan tekrar seçilirse ve akıl dışı ekonomi politikaları devam ederse Türkiye hızla Mısır gibi Pakistan gibi temerrüde koşuyor.

1970’lere döneceğiz. Benim babam TCMB Merkez Bankası Kambiyo bölümüne memur olarak girdi müdür olarak da emekli oldu. O günleri çok iyi hatırlıyorum. İthalat izinleri var ilaç, yakıt gibi çok zorunlu mallar dışında ithalat giren dövize bağlıydı. Bazen yıllarca perma beklerdiniz.

İkincisi; vatandaşların döviz bulundurması yasaktı. Mevduat hesabı bile açamazdınız. Bugünlere geri döneceğiz. İkinci olasılığın olma ihtimali daha yüksek. İç karartıcı olan birinci olasılık belki gelecek sene Türkiye’de ciddi bir şekilde yaşanabilir.

“2001’İ ARATMAYACAK BİR KRİZ BEKLİYOR.”

Erdoğan her ne kadar Nas nedeniyle politika faizini düşürmesini istiyorsa da mevduat faizine dokunmayacak. Zaten mevduat faizleri dün itibariyle 20 yılın zirvesine vardı.

Ekonomist Mustafa Sönmez, bazı bankaların vatandaşa dövizini çekmemesi için yüzde 20 faiz teklif ettiğini söylüyor.

Yaz rahat geçer ama kışın 1970’lere döneceğimiz konusunda çok yüksek miktarda kaygı taşıyorum.

Eğer bu politikalarda sebat edeceksek bizi 2001’i aratmayacak bir kriz bekliyor. O yüzden Erdoğan’ın bu yumuşak geçişi denemesinde fayda var. Ben şahsen bunu yapacağına dair bir işaret göremiyorum. Yerel seçimden sonra yapabilir dersek ekonomi o kadar dayanmaz.