Bekir Bozdağ’ın yeni görevi belli oldu

Eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ AKP’nin TBMM Başkanvekili oldu.

Bekir Bozdağ’ın yeni görevi belli oldu

Seçimden sonra yeni Kabine üyeleri Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Buna göre yeni dönemde Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın yerini Yılmaz Tunç Adalet aldı.

Eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AKP’nin TBMM Başkanvekili oldu.

AKP Grubu basına kapalı olarak toplandı. Toplantıda partinin TBMM Başkanvekili, katip üyeleri ve idari amirleri belirlendi.

BEKİR BOZDAĞ AKP TBMM BAŞKANVEKİLİ OLDU

AKP Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ TBMM Başkanvekili oldu.

AKP Meclis İdari Amirleri, Urfa Milletvekili İbrahim Eyüpoğlu, İzmir Milletvekili Alpay Özalan ve İstanbul Milletvekili Hasan Turan olarak belirlendi.

AKP’nin Meclis Katip Üyeleri ise Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez, Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, Kütahya Milletvekili Adil Biçer, Mardin Milletvekili Muhammet Adak ve İzmir Milletvekili Mahmut Atila Kaya oldu.

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