Ekonomide Pazartesi günü olacakların işareti geldi. Merkez Bankası'nın eski kara kutusu açıkladı

ABD merkezli kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu B3'ten iki kademe birden yükselterek B1 seviyesine çıkardı. Moody's'in 6 ay sonra yaptığı bu değerlendirme, beklenmedik bir karar olarak değerlendirildi. Türkiye'nin kredi notu görünümünü ise pozitif olarak sürdürme kararı alındı. Moody's'in açıklamasında, Türkiye ekonomisinde son dönemde gerçekleştirilen reformların ve alınan tedbirlerin bu not artırımında önemli bir rol oynadığı vurgulandı.

Uzmanların sosyal medyada paylaşımlarında yoğun bir şekilde yer bulan bu karar, ekonomik çevrelerde geniş yankı uyandırdı. Ünlü ekomomist Prof. Dr. Ali Hakan Kara da, bu tarihi not artırımının ardından yaptığı açıklamada, dikkat çeken bilgiler verdi.

“Moody's tarihinde ilk defa iki kademe birden not artırımı gerçekleştirdi” ifadelerini kullanan Kara, bu durumu “Zafer çığlıkları atılacak bir durum değil; 5-0 yenikken 5-2’ye dönmek gibi. Sabırlı olmalı ve dikkatli oynamalıyız” şeklinde değerlendirdi.

Kara ayrıca, iki kademe not artırımının Pazartesi günü borsa ve diğer varlık fiyatlarını olumlu yönde etkileyeceğini, bunun yanı sıra sermaye girişlerinin kalitesini artıracağını belirtti.

AÇIKLAMA ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Kara, Moodys’in açıklaması öncesi yaptığı paylaşımda, “İki kademe birden artış olur mu diye çok soru geldi. Moody'sin tarihimizde 2 kademe birden düşürdüğü oldu, ama 2 kademe birden artırdığı hiç olmadı” ifadelerini kullanmıştı.

MOODY'S'İN KARARI

Moody's, kredi notunu "B3"ten "B1"e yükseltti ve kredi notu görünümünü "pozitif" olarak sürdürdüğünü açıkladı.

KREDİ NOTLARI NASIL VERİLİR?

Kredi notları, ülkelerin ekonomik ve politik durumlarına göre uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları tarafından verilen puanları ifade eder. Bu notlar, ülkelerin uluslararası yatırımcılar tarafından ne kadar güvenilir olduğunu değerlendirmek için kullanılır. Ülkeler, yabancı sermaye çekme amacıyla bu kuruluşlarla kendi istekleri doğrultusunda anlaşmalar yapabilir. Ancak bazı durumlarda, ülkeler bu değerlendirmeyi istemese de uluslararası yatırımcıların talepleri doğrultusunda değerlendirmeler yapılabilir.

Kredi notlarının belirlenmesinde ekonomik ve politik riskler dikkate alınır. Ekonomik riskler, ülkenin büyüme oranı (gayri safi yurtiçi hasıla - GSYH), işsizlik ve enflasyon oranları, cari işlemler dengesi, kamu borcu gibi makro ekonomik göstergeleri içerir. Politik riskler ise ülkenin siyasi istikrarı, iç siyasi dengeleri, iktidarın izlediği dış politika ve benzeri kriterler üzerinden değerlendirilir. Ayrıca, Ekonomik Özgürlük Endeksi de göz önünde bulundurulur. Bu endeks, merkez bankalarının bağımsızlığını ve karar alma süreçlerindeki özerkliği ölçer.

TÜRKİYE'YE HANGİ NOTLARI VERİLDİ?

Türkiye'ye yönelik kredi notları, çeşitli derecelendirme kuruluşları tarafından farklı notlarla ifade edilir. Kredi derecelendirme kuruluşlarının not sistemleri genellikle harflerle tanımlanır ve bu notlar, ülkenin kredi riskini gösterir.

Tabloda sarı ile vurgulanan alanlar, Türkiye için bu üç kuruluşun son değerlendirme notlarını temsil ediyor. Ayrıca, kredi notu görünümü negatif, durağan ve pozitif olarak belirlenmiş. Fitch, Mart ayında Türkiye’nin kredi notunu B’den B+’ya yükseltirken, not görünümünü de pozitif olarak belirledi. S&P ise Mayıs ayında Türkiye’nin kredi notunu aynı şekilde B’den B+’ya artırırken, not görünümünü pozitif olarak sürdürdü.