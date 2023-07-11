Ekonomiden şikayet eden AKP’lileri meydanlara kutlamaya davet ediyorum

Kaybettiği 15 seçime rağmen CHP Genel Başkanlığı’nı ısrarla bırakmayan ve koltuk sevdalısı olmadığını açıklayan Kılıçdaroğlu’nun inadı nedeniyle AKP bu seçimleri de kazandı.

Muhalefet öyle sakil bir seçim kampanyası düzenledi ki AKP seçmenini terör ve ekonomi sıkışmışlığı arasında konsolide etmeyi başardı!

Nüfusun yüzde 98’inin yani 83 milyon 750 bin kişinin açlık ve yoksulluk sınırı altında yaşadığı Türkiye’de “tencerenin iktidarı deviremeyeceğini” öğretti seçim sürecinde yaşananlar bize!

Hatta siyasal iletişim tarihine giren bir seçim süreci yaşadık!

Milyonlarca insanın haklı uyarılarına kulaklarını tıkayan Kılıçdaroğlu’nun seçim stratejisi meclisteki yeni ve eski AKP’li sayısını artırmaktan başka işe yaramadı!

AKP artığı DEVA Partili 14, Gelecek Partili 10 isim meclise girerken Saadet Partisi ve Demokrat Parti’yle beraber toplamda 39 koltuktan olduğuyla kaldı CHP!

Seçimin kaybedilmesiyle istifası istenen Kılıçdaroğlu, “Seçim kaybedildiyse dünyanın sonu değil, hayat devam ediyor” dedi.

Evet hayat devam ediyor!

Size devam ediyor ama vatandaş için öyle değil!

Seçim günü 20 lira olan dolar bugün 26 lirayı geçti!

28 Mayıs’ta Euro 21 liraydı bugün 29 liraya dayandı!

Sadece 45 gün önce bin 248 lira olan gram altın bugün rekora koşuyor tam bin 622 lira!

Asgari ücrete yaptığı zamla övünen iktidar, daha zamlı maaşlar yatmadan acısını milletten çıkarmaya başladı!

Devletin kasasında o kadar para kalmadı ki!

Vergiye bile zam yapıldı!

Verginin vergisi de kapıda!

Evet muhalefet yarattığı seçim atmosferiyle seçmenin ekonomiyi görmemesine neden olsa da, bu durumun yaşanmasından sorumlu bir diğer kesimde AKP’ye oy verenler elbet!

Seçim gecesi caddelerde sokaklarda AKP’nin seçim zaferi, Türkiye’nin kader gününü elde AKP bayrakları, dilde dombralarla kutlayanlar şimdi ekonomiden şikayet ediyor!

Diyorlar ki oy verdik elimiz kırılsın, kiralar ne olacak, maaşımız yetmiyor!

Hatta bir kısmı diyor ki bunları yazsanıza?

Seçimden önce neredeyse her gün yazdık, siz aynı sıkıntıyı, her gün çektiniz o zaman aklınız neredeydi!

Geçinemiyoruz, kiramızı ödeyemiyoruz diyen AKP’liler, 45 gün önce kutlama yaptıkları meydanlarda kutlama yapabilir!

Akılsız başın cezasını ayaklar çeker diye güzel bir atasözümüz var biz arada kaynayanlara üzülüyoruz sadece!