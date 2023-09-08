Ekonomik kriz vatandaşa evdeki eşyaları sattırır oldu

Artan enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle vatandaşlar, ev geçimi, hastane masrafları gibi temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için evindeki eşyaları satar hale geldi. Yeni evlenen çiftler ve öğrenciler için ise sıfır eşya alımı imkansız hale geldi. İkinci el eşyalarında fiyatlarının bir hayli artması nedeniyle evindeki kullanmadıkları eşyaları satışa çıkaran vatandaşlar, sattıkları eşyaların üzerine bir miktar para ekleyerek temel ihtiyacı olan eşyaları almaya çalışıyor.

“HASTANE MASRAFLARINI ÖDEYEBİLMEK İÇİN EVİNDEN EŞYA SATAN VAR.”

Birgün’den Yılmaz Yürekli’nin haberine göre, esnaf Uğur Zorbozan yaptığı açıklamada, “Yeni evlenen çiftler daha yeni model ürünleri almak istiyorlar. Sıfır olarak almaya kalksalar eşya masrafı 250 bin liradan fazla tutar. Mecburen ikinci el ürünlere bakıyorlar. İki yıl önce 8 bin liraya sattığım sıfır klimanın bana geliş fiyatı 34 bin lira. Çok ciddi bir enflasyon mevcut. İnsanlar o kadar zor durumdaki, hastane masraflarını ödeyebilmek için evinden eşya satan var” dedi

“İNSANLAR SIFIR ÜRÜNLERİ ALMAKTA ZORLANIYOR”

Zorbozan sözlerine şunları ekledi, “İnsanlar sıfır ürünleri almakta zorlanıyor, daha uygun fiyatlı olduğu için daha çok ikinci el tercih ediyorlar. Ancak ikinci elde fiyatlar arttı. Piyasadaki fiyatlar öğrenciler için çok yüksek. Ev için gerekli eşyalar düşük kalite de olsa maliyet 30-40 bin lirayı buluyor. Öğrenciler ev eşyası alırken 10-15 yıllık eski ürünlere talip oluyorlar, durumları çok zor” dedi.

“ZOR DURUMDA KALANLAR EVİNDEKİ TELEVİZYONU, ÇAMAŞIR MAKİNASINI GETİRİP SATIYOR”

Esnaf Ahmet Öncel de, “Geçen yıl 15-20 bin liraya alınan toplu eşya fiyatı, şu anda 60-70 bin lira. Defolu ürünlere ilgi daha ucuz olması sebebiyle arttı. Bir iki parça eşyanın kurulum hariç Eşrefpaşa’dan Bornova’ya nakliyesi 500 lira. Geçen sene bu bedel 150 liraydı. Zor durumda kalanlar evindeki televizyonu, çamaşır makinasını getirip satıyorlar. Bulaşıklarımı elimde yıkarım düşüncesiyle bulaşık makinasını satmak durumunda kalanlar var. Bizim de durum iyi değil. Vergiler ağır. İnternetten satış yapan birçok kişi vergi, dükkân kirası gibi giderler ödemiyor ama biz ödüyoruz" dedi.

“ARTIK 2. EL EŞYAYA DA PARAMIZ YETMİYOR”

Yurttaşlar da ikinci el piyasasında fiyatların yüksek olmasından dert yandı. 34 yaşındaki Ahmet Özçelik, önümüzdeki yaz evleneceğini ve şimdiden ev eşyası almak istediğini söyledi.

Özçelik, “Ben çalışıyorum, nişanlım çalışıyor. Buna rağmen eksikleri tamamlayamıyoruz. Evlenmek için bir yıldır para biriktiriyoruz ama yetmiyor. Sıfır eşyaya paramız yetmiyordu artık ikinci el eşyaya da paramız yetmiyor. Ne yapacağımızı bilmiyorum. En eski en ucuz eşyalara bakıyorum” dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi’nde öğrenci olan Baran Yavuz da şunları dile getirdi: “Bu sene dört arkadaş 2 artı bir eve çıktık. Evimize eşya almak için geldik ama alamadan geri gideceğiz. Elinde kalacak, hemen kırılacak bir koltuk bile çok pahalı. Bu fiyatları ödeyemeyiz. Ev kiraları yüksek, daha doğrusu her şey çok yüksek. İhtiyaçlarımızı karşılayamıyoruz.” dedi