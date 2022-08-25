Eczacılar sokağa çıkıyor. Yakında ilaç bile bulamayacağız

Türkiye Eczacılar Birliği (TEB) Başkanı Arman Üney, ekonomik sorunlar, artan maliyetler, bunun karşısında atılmayan adımlar nedeniyle eczanelerin kapanma tehlikesiyle karşı karşıya olduklarını söyledi. Eczanelerin yarıdan fazlasının kredi borçlusu olduğunu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüşme gerçekleştirdiklerini, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan da randevu istediklerini söyleyen Üney, “Ekim ayı içinde de güçlü bir mitingle eczacılar seslerini duyuracak” dedi. Mitingin adresi olarak ise Ankara belirlendi.

“ECZACILIK MESLEĞİ EKONOMİK TEHDİT ALTINDA”

Duvar’dan Serkan Alan’ın haberine göre Türkiye’de 45 bini aşkın eczacı ve 80 binden fazla eczane çalışanı olduğunu, ailelerini de dahil edince 500 bin kişiyi etkileyen bir sektörün açığa çıktığını belirten Üney Ankara’da aralarında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TEB Başkanı Üney’e göre eczacılar, üst üste gelen sıkıntılarla yaşam mücadelesi veriyor. “Türkiye’de eczaneler, sektör tarihinde görülmemiş bir krizden geçiyor. Eczacılık mesleği, benzeri yaşanmamış bir ekonomik tehdit altında” diyen Üney’in aktarımına göre sorunların temelinde, eczacılarla ilgili bölümü 2009 yılından bu yana ilk kez geçtiğimiz ay düzenlenen İlaç Fiyat Kararnamesi (İFK) var.

13 yıl önceki ekonomik koşullara göre oluşturulan kararnamede düzenleme yapıldığını, ancak yapılan düzenlemenin Türk Eczacıları Birliği’nin (TEB) dile getirdiği talepleri karşılamadığını söyleyen Üney, ”İFK’daki düzenlemeler, enflasyon, gider artışı, döviz kurundaki yükseliş nedeniyle eczacıların zorunlu masraflarını bile karşılamalarına imkân tanımıyor” dedi.

ECZANELER BORÇ BATAĞINDA

Eczacıların kira, elektrik, doğalgaz, personel gideri gibi temel işletme giderlerini dahi karşılayamayacak noktaya geldiğini söyleyen Üney, “TEB’in eczanelerdeki sorunların tespiti için yaptığı araştırma, durumun ne kadar kritik olduğunu gösteriyor. Araştırma sonuçlarına göre eczanelerin yarıdan fazlasının bir kredi borcu var, yarıya yakını ikinci krediyle ayakta kalmaya çalışıyor. Ecza depolarına ödemeleri birikenler, kredi borcunu bir başka krediyle kapatmaya çalışanlar, en temel işletme giderlerini dahi karşılayamayanlar çözüm bekliyor” diye konuştu.

“İKİ ECZANEDEN BİRİ KAPANMA RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA”

Üney’in aktarımına göre İFK’nın yanı sıra eczacılar için önemli bir diğer konu da Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapılan protokol. Bu yıl ekim ayında güncellenmesi planlanan protokoldeki puan artışının mevcut ekonomik koşullar gözetilmeden yapıldığı takdirde eczanelerin ekonomik sağlığının daha da bozulacağını belirten Üney, “Mevcut sistemde hastalara fiyat farkı çıkarmayan ilaç neredeyse kalmadı. Bazı ilaçlarda, SGK’nın karşıladığı tutarın daha fazlasını hastalar cebinden ödüyor. Fiyat farkları her geçen gün katlanarak artıyor” dedi.

Sektörün yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle ilaç yokluklarının son dönemde daha da belirginleştiğini, başta onkolojik ilaçlar, bazı antibiyotikler, diyabet, tansiyon, kalp hastalıkları gibi kronik hastalıklara ait ilaçlara erişimde ciddi zorluklar yaşandığını belirten Üney, “İlaç bulamayan hastalar, eczanelerde bu konuda hiçbir sorumluluğu bulunmayan eczacılarla karşı karşıya geliyor. Ayrıca onkoloji ilaçları olmak üzere çok sayıda yeni nesil ilacın, son dönemlerde Türkiye’ye gelmesinde sıkıntılar yaşanıyor. Bazı firmalar Türkiye pazarından çekiliyor. Hastalar bu nedenlerle daha etkin ve yenilikçi tedavi yöntemlerinden mahrum kalıyor. Bu mağduriyette de eczacıların sorumluluğu bulunmuyor” ifadelerini kullandı ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“İlaç yoklukları, eczane yokluklarına dönüşmek üzere. Eczane ekonomilerine çare bulunmazsa vatandaşların ilaca erişimi zorlaşacak, ilaç yokluklarıyla birlikte eczane yoklukları yaşanacak, her iki eczaneden biri kapanma riskiyle karşı karşıya.”

"EKİM AYI ORTASINDA MİTİNG"

TEB yönetimi ve il Eczacı Odaları Başkanları’nın 27 Temmuz tarihinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüşerek sektörün yaşadığı sıkıntıların aktarıldığını ifade eden Aygün, “Diyalog kanallarını işleten TEB, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile de görüşme planlıyor. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanından da randevu talep edildi” dedi.

Eczanelerin kapanmaması ve eczacıların hak ettiği değere kavuşması için ekim ayı ortasına kadar yoğun bir takvim hazırlandığını söyleyen TEB Başkanı Üney, “25 Eylül Dünya Eczacılar Günü’ne kadar her platformda eczacılar mesajlarını dile getirecek, Ekim ayı içinde de güçlü bir mitingle eczacılar seslerini duyuracak” diye konuştu.