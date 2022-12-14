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Ekonominin en güvenilir isimlerinden Şeref Oğuz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklayacağı asgari ücreti duyurdu

Ekonomist Şeref Oğuz, “Asgari ücretin 8 bin 500- 9 bin arasında Cumhurbaşkanı tarafından ilan edilebileceğini iddia ediyorum, duyumlarım da biraz o yönde” dedi.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 13:49
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Ekonominin en güvenilir isimlerinden Şeref Oğuz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklayacağı asgari ücreti duyurdu

Ekonominin en güvenilir isimlerinden Şeref Oğuz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklayacağı asgari ücreti duyurdu
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında bugün ikinci kez toplantı yapacak.

Milyonlarca emekçiyi ilgilendiren asgari ücrete yapılacak zamma ilişkin çeşitli rakamlar iddia edilmeye devam ediyor. Yapılacak zammın hangi aralıkta olacağına dair bir iddia da ekonomist Dr. Şeref Oğuz'dan geldi.

Kenan Taş'la YouTube kanalında ekonomi gündemine ilişkin konuşan Şeref Oğuz, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:
"Asgari ücretin 8 bin 500- 9 bin arasında Cumhurbaşkanı tarafından ilan edilebileceğini iddia ediyorum, duyumlarım da biraz o yönde. Çünkü bu, Cumhurbaşkanı ile ilgili. Komisyon ile ilgili birşey yok. Bakmayın şu tartışmalara. TÜRK-İŞ 'Masaya benim kırmızı çizgilerim budur şuradan oturdum' der, DİSK 'Benimki budur'... Asgari fakirlik sınırı, yoksulluk sınırı bunların hiçbiri kalmadı."

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CUMHUR
14.12.2022 14:11
asgari ücret net ON Bin lira olmalı. elektrik, doğalgaz, akaryakıt, su %50 indirim olmalı. eeh reis belki kazanır.  
 
emekliler ne olacak
14.12.2022 14:05
Emekliler ne olacak. Emekliler?????  
 
1950
14.12.2022 13:54
Olmadı, Reis 10 der düşünmüştüm ?  
 
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