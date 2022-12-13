Kılıçdaroğlu bilinmesi gereken her şeyi anlattı. Orhan Uğuroğlu Ankara'dan bildiriyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gazetelerin Ankara temsilcileriyle CHP Genel Merkezinde değerlendirme toplantısında buluştu. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu temsilcilerin sorularını da yanıtladı.

Kılıçdaroğlu'nun sorulara verdiği yanıtlar şöyle oldu:

6 YAŞINDAKI KIZ ÇOCUĞU OLAYI

Savcılığa verilen bir şikayet var. Bu dosya bazı güçlerin devreye girmesi sonucu kapatılıyor. Kemik yaşının tespitinde bile farklı bir insanın röntgeni alınıyor. Hangi egemen güçler devreye girdi. Bunun yanıtını bekliyoruz. O savcı kim, o dönemin hastanede görevli olanları kim? Bir suç ortaklığı var. Bunun ortaya çıkması lazım. Açık ve net bir güç tarafından bu olay kapatılmak istenmiş. Öyle bir yere geldi ki artık kapatamıyorlar.

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı adamı derdest etti hapse attılar. Yargının harekete geçmesini engelleyen güç kim? Bu güç gücünü nereden alıyor? Erdoğan çocuğun erken yaşta evlendirildiğinden söz ediyor. 6 yaşında çocuk nasıl evlenir? Oyuncaklarıyla oynar. Anne babalar da bu gerçeği bilir. Alınması gereken önlem, bu olaya verilecek olan ceza bütün faillerle ilgili cezanın verilmesi lazım ve bunun topluma örnek olması lazım.

TARİKATLARA YÖNELİK

Her inanç grubuna saygılıyız. İnancın çıkar ve siyaset odaklı yapılmasına karşıyız. Yalana yalan, pisliğe pislik demeliyiz. Ben kimsenin inancını sorgulamak durumunda değilim. Ahlaksızlık üzerine bir inanç inşa edilemez. Adaletsizlik üzerine bir inanç inşa edilemez. O çocuğun hakkını hukukunu 84 milyon koruması lazım.

“DEVLET SEYİRCİ KALAMAZ TECAVÜZE”

Siyaset yargıya polise, savcıya müdahale ediyor. Bu organize bir kötülüktür. Buradan Türkiye’yi çekip çıkarmamız lazım. Asıl fail devleti dumura uğratan yönetimdir. Açıkça söylemek gerekirse Saray’dır. Savcı dosyayı kapatıyor. Düne kadar neredeydiniz? Olayın bir ucunda siyaset var, güçlü devletin nefes almasını engelliyor. Savcı tutuklama istiyor hakim yapmıyor. Devlet seyirci kalamaz tecavüze. Devleti seyirci kalacak noktaya taşıdılar. Kim yaparsa yapsın. Dar bir çerçeve içinde ele almak doğru değil. Kim yaparsa yapsın cezalandırılmalı.

“6 YAŞINDAKI ÇOCUĞUN GÜNAHINI NASIL ÜZERLERINDE TAŞIYORLAR”

Hiçbir bakanın istifa etme iradesi yok. Tek kişilik gücün devletin saygınlığına gölge düşürmemesi lazım. Bu 6 yaşındaki çocuğun günahını nasıl üzerlerinde taşıyorlar. Buna masum bir olay gibi kim bakabilir?

TARİKATLARA NASIL BAKACAKSINIZ

Organize kötülüğün içinde olan hiç kimsenin oyuna ihtiyacımız yoktur. Bizim için o oyun hiçbir değeri yoktur. Hangi güç geldi bu çocuğun hakkını savunmadı. Kim, hangi güç bu? İstenirse devlet bürokrasisi bunun ayrıntılarını yarım saat içinde çıkarır.

Tek kişilik hükümet bunun üzerine kararlılıkla yürümedi. Hakimlere, doktorlara, savcılara baskı yapıldı. Başka kişiler devreye sokuldu, röntgenler aşamasında. Dosyada her şey var. Ama adaleti dağıtacak kimseyi bulamıyoruz.

VAKFIN BAŞINA BİR KAYYUM ATANMASI GEREKİYOR MU?

Devlet bürokrasisi çalıştırmıyorlar. Her şey belli. Failler, mağdur belli, suç meydanda. Adaleti sağlayacak kişi ortada yok. Devletin bu kadar aciz duruma düşmesini asla düşünemeyiz. Devlet acze düşmüş durumda.

DİYANET’TEN RÜŞT GİBİ BIR AÇIKLAMA GELDİ. LİDERLERDEN GELEN AÇIKLAMALAR MEŞRULAŞTIRMA ÇABALARI MIDIR?

Benim istediğim bu ülkede haksızlığa kim uğradıysa haksızlığı telafi etmek. Yasalara açıkça aykırı hareketleri destekliyorsanız bu işler her zaman olabilir. Sorun yasalarda değil. Hiçbir bürokrat yasadışı işler yapamaz. Yasalara uymaz zorundadır. Hala bekliyoruz ne olacak dile. Savcıyı, güvenlik güçlerini bekliyoruz. Onlar talimat alırlarsa yapacaklar. Hakim tutuklama yapmamayı hangi gerekçeye dayandırdı. Hangi ahlaki gerekçeye dayandırdı? Kendisi için en küçük eleştiriyi avukatları harekete geçiren Sayın Erdoğan neden kimseyi harekete geçirmiyor. Çıkıp söylesin. Sorumlu Saray’da oturan kişidir. Tek kişilik hükümet. Yasama, yargı, yürütme ona bağlı. Güçler birliği var mı, var. Toplum vicdanı kanıyor ve biz bekliyoruz. Birilerinin yasal görevinizi yapın diye talimat vermesini bekliyoruz.

DİNİ TEMSİLCİ OLARAK TARIKATLARI GÖREN ZİHNİYET

28 Şubat ile ne ilgisi var. Bu anlayışa sığınanlar, toplumu başka bir yere sürüklüyor. Bir tecavüz olayını görmeyip bunu aklayıp o anlayışı egemen kılmak istiyorlar. Toplum vicdanı bunu kabul eder mi? 28 Şubat ile bunun ne ilgisi var? Bu çok farklı bir şey. 28 Şubat’a bağlamak istiyorsanız bu olaya meşruluk kazandırmak istiyorsunuzdur. İnsan olan hiç kimsenin buna meşruluk kazandırmaması lazım.

EYT VE ASGARİ ÜCRET KONUSUNDAKİ TUTUMUNUZ NEDİR?

Asgari ücret 4 kişilik bir ailenin aylık geçimini sağlayacak olan rakam. Biz vergiye tabi tutulmasını doğru bulmuyoruz. Biz var olan ücretin hem büyüme rakamlarını hem de enflasyon rakamlarını içeren 10.128 TL olmasını istiyoruz. Açlık sınırının ölçü alınmasını doğru bulmuyorum.

GELİR DAĞILIMINDAKI ÇARPIKLIK ASGARİ ÜCRETE YANSIMAMASI

EYT ile ilgili, bakanların ne kadar kopuk çalıştıklarını ortaya çıkardı. Çalışma Bakanlığı’nın yaptığı çalışmadan Hazine Bakanlığı’nın haberi yok. Tek kişilik hükümet olursa bu kopukluklar ortaya çıkar. Önce bürokratların bir araya gelmesi lazım. Ama devlette liyakatlı kişiler kalmadı, bürokrat kalmadı. Nasıl bir çözüm üretecekler biz de merak ediyoruz.

ADAY NE ZAMAN BELİRLENECEK, NASIL YÖNTEM İZLENECEK?

Aday belirleme konusu konuşulmadı. Niteliklerini gösterdik. Şu anda 2 konu üzerinde çalışılıyor. Birincisi hükümet programı çalışılıyor. Büyük ölçüde sonlandı. Genel Başkan yardımcılarının altında bir ekip var. Mutabakat sağlanamayanlar kırmızı harflerle yazılıyor. Bu hafta tamamı bitiyor. Faik Öztrak bu işin başında CHP’den. Bitince kamuoyuyla paylaşacağız. Taslak metinde uzlaşma sağlandı. 15 günde bir yapalım dedik toplantılarımızı. 26 Aralık’ta bir toplantı olacak.

Önce hükümet programı ortaya çıkmalı. Önce görüş birliği sağlanlmalı, yol haritası belirlenmeli. Aday da o çerçevede konuşması gerekir.

KIYAFET TARTIŞMASI

kılık kıyafeti siyasetçiler tarafından belirlenmemeli. Siyasetçiler de saygı duysunlar. Herkesin inancına saygılıyım.

OLASI ADAYLAR ÜZERINDE CİDDİ GÖRÜŞ AYRILIĞI MI VAR?

Sistem önemli. Önce anayasayı değiştirecek. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçeceğiz.

Öyle bir sistem kurmalıyız ki devlet bir daha krize girmesin. Hangi aday sorusunu çok yadırgıyorum. Tek kişilik hükümet olursa keyfi yönetim olur. Devleti keyfi yönetimden kurtarmak gerekir. Sayın Akşener’e saygı gösteririz. Ama masada kişi bazında isim zikredilmedi. Niteliklere sahip kişi egolarını bir tarafa bırakıp güçlendirilmiş parlamenter sisteme gemek için çaba gösterecektir.

ABD, İNGİLTERE, ALMANYA SEYAHATLERİNİZ AMACI NEYDİ? YETERİNCE ANLAŞILDI MI?

21. yüzyılın en önemli etmeni bilgi. Bunu üretemeyen toplumun kalkınma şansı yok. İcazet almaya gitti dediler. Hiçbir siyasi ile görüşmedim. MIT’ye gittim. Türkiye’nin dünyada söz sahibi ülke olmasını istiyorsak Türkiye bilgi üretmeli. Yoksa kalkınamayız. Bir siyasetçi olarak pazara dönüşmesini kabul etmiyorum. Bilgi üreteceğiz. 140 milyar dolar katkı sağladı. İki Türk asıllı bilim insanı. Bir süre hoca atıldı farklı düşünüyor diye. Eğer sorumluluk hissediyorsam kendi ülkeme karşı bilgi üretmek zorundayım. Sosyal bilgi ekonomisi kavramı geliştirdik biz. Bilginin kitlesel bir unsura dönüşmesi gerekir. Ekonomi bilgiden yoksun olmamalı.

Neden CHP’den ekonomistleri danışman olarak öne çıkarmadınız? Yabancı danışmanlar konusunda eleştiriler geliyor, yurt dışı seyahatleriniz de yeterince anlaşılamamış görünüyor

Türkiye’de de son derece saygın iktisatçılar var. Üçüncü sınıf bir takım var karşımızda. Sayın Nebati’yi bir dinleyin. Birinci sınıf bir takım oluşturamazsanız Türkiye’yi büyütemezsiniz. Süper bir lig oluşturmamız, Şampiyonlar Ligi oluşturduk 70 kişilik. Katılmak isteyenler var, hepsinin başımızın üstünde yeri var.

EMEKLİLERIN DURUMU

Türkiye Cumhuriyet tarihinde bir ilki yaşıyor. Milyonlarca alt gelirliden bir üst gruba milyarlarca gelir transferi yaşanıyor. Bunlar İngiltere’de villalar alması, paralarını vergi cennetlerine götürmelerini hepsini biliyoruz. Kaynak transferi yoksullaşmaya yol açıyor. Memurlar ve asgari ücretliler de yoksullaşıyor. Gelir dağılımı bozuluyor. Gençler geliri yurt dışında arıyor. Gençleri umutsuzluğa iten bir ortam var. Parlamento ve sendikalar ne kadar farkında bilmiyorum.

REFERANDUMA GİDİLİR Mİ?

Referandum aralığında kalınırsa üçüncü sandık ihtimali gündeme gelirse ne düşünürsünüz?

Anayasa hukuku hocalarından görüş alacağız. Sonra karar vereceğiz. Büyük olasılıkla 6lı masada da gündeme gelebilir. Davutoğlu gündemi belirleyecek.

İSTANBUL İL BAŞKANI İLE İBB BAŞKANI ARASINDA KAVGA MI VAR?

Kavga yok. Geçenlerde beraberdik, yemek yedik. Biz alışkınız böyle şeylere. Herhangi bir sorun yok. Çalışıyorlar. İkisinin alanı çok farklı.

PARTİNİZİN GÖRÜŞÜ NEDİR PEKİ ADAYLIK KONUSUNDA?

Parti olarak da MYK da hiç konuşulmadı. Bu konuda kararı verecek olan ben değilim. Bu bir gönül meselesi değil. Bu bir sorumluluk üstlenme meselesi. Azim ve kararlılık meselesi. Önemli olan kişiler değil, ülkenin geleceği. Bizim tarihe karşı ülkemize karşı sorumluluğumuz var.

DİYARBAKİR ANNELERI KONUSUNDA CUMHURBAŞKANI SİZİ ELEŞTİRDİ

Hem Diyarbakır hem Cumartesi anneleri için konuşuyorum. Sayın Erdoğan da bunu yapsın.

MANSUR YAVAŞ VE EKREM İMAMOĞLU KONUSUNDA MERAL AKŞENER SICAK BAKACAĞINI SÖYLEMİŞTİ. SİZ HAYIR DEDİNİZ HALDE

Sayın Akşener’in görüşüne saygı duyarız. İki belediye başkanımızın da bulundukları görevi başarıyla sürdürüyorlar ve başarıyla sürdürmelerini istiyorum. Altılı masanın kararına herkes uyacak.

ASLI BAYKAL, TWEETLERİ ELEŞTİRİLERİ NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ?

Ciddiye almıyoruz. TSK’nın hava harekatı oldu terör saldırısından sonra. Kara harekatı ihtimalini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Devleti yönetenler iktidarlarını korumak için başkalarının hayatını tehlikeye atmamalı. Terörle mücadeleye evet, terör insanlık suçudur. Terör bir kişinin iradesiyle devleti başka bir yere savurmamak gerek. 33 askerimiz şehit edildi vuran Rusya idi. Ne yaptık? Erdoğan ne yaptı. Putin’in kapısına gitti. Putin ne yaptı, kronometreyi açtı, bekletti ben bunu içime sindiremiyorum. Terörle mücadele önyargı ile yapılmaz akılcı politikalarla yapılır. Tutarlı politikalarla mücadele etmek lazım

Başörtüsüne neden kanun teklifine evet demediler. Anayasa yönetmelik gibi değil. Evet bu sorun çözülmeli. Helalleşmeye de inanıyorum. Kim mağdur olduysa mağduriyetini gidermek istiyorum.

Her partinin kendi genel başkanı doğal adayı olabilir. Yadırganacak bir şey değildir. Örgütün belirlemesi yetmiyor. 6 lider bir araya gelir ve adayı belirler. Kazanacak aday, elbette hedefimiz bu. Her birimizin sorumluluğu var.

Süleyman Soylu konusunda, dil ve üslup konusunda. Keşke bu sözü kullanan kişi bakanlığa yakışmıyor diye manşet yapın. Sözünü geri almasını lazım.

HDP KONUSU

Parti kapatılmasını doğru bulmam. Parti kapatılmasını zorlaştıran da AK Parti. Salih Müslüm neden kırmızı halı ile karşılandı? Çıkacak bunların hepsi bir süre sonra.